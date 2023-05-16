На кометі між Юпітером і Марсом знайшли воду

Космічний телескоп NASA Джеймса Вебба сфотографував водяну пару навколо комети у головному поясі астероїдів між Юпітером і Марсом.

Про це повідомляють у NASA.

"Це ще один довгоочікуваний науковий прорив, цього разу для вчених сонячної системи, які вивчають походження рясної води на Землі", – кажуть у NASA.

Використовуючи прилад Вебба NIRSpec (спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону) астрономи вперше підтвердили наявність водяної пари навколо комети 238P/Read в головному поясі астероїдів.

Однак виявлення води пов’язане з новою загадкою: на відміну від інших комет, комета не мала вуглекислого газу, який можна було б виявити.

Водяний лід випаровується, коли орбіта 238P/Read наближається до Сонця. Фото: NASA



Комета Read – об’єкт, який знаходиться в головному поясі астероїдів. До цього відкриття вважалося, що на таких кометах льоди могли зберігатися далі від Сонця.

Утім, вчені давно припускали, що водяний лід може зберігатися в теплішому поясі астероїдів, всередині орбіти Юпітера, але остаточних доказів не було.

З ображення комети 238P/Read було зроблено 8 вересня 2022 року. Фото: NASA

"У минулому ми бачили об’єкти в головному поясі з усіма характеристиками комет, але тільки з цими точними спектральними даними Вебба ми можемо сказати, що це точно водяний лід, який створює цей ефект", – пояснив астроном Майкл Келлі. Університету Меріленда, провідний автор дослідження.

Як пише видання Space, дослідження комети 238P/Read може допомогти виявити джерело земної води, життєво важливого інгредієнта для життя на нашій планеті. Виявлення водяної пари навколо комети може значно підсилити теорії про те, що вода була доставлена на нашу планету з космосу кометами.

