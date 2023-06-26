В Україні відзначають День кримськотатарського прапора: історія та значення

Щороку 26 червня в Україні відзначають День кримськотатарського прапора. Це блакитний стяг на якому зображений жовтий герб – тарак-тамга, якому вже понад 100 років.

Він символізує опір кримськотатарського народу усім, хто коли-небудь намагався знищити їхню культуру.

У цей день "УП.Життя" розповідає про історію кримськотатарського прапора, значення символіки та факти, які ви могли не знати.

Історія виникнення

Вперше кримськотатарський прапор підняли у 1917 році, одразу після Лютневої революції. На початку 1919 року кримськотатарське Парламентське бюро затвердило "Положення про культурно-національну автономію мусульман Криму".

Саме в цьому документі національним гербом визнавали зображення тарак-тамги, а прапором – полотнище сіро-блакитного кольору із зображенням національного герба у верхньому куті. Це перше документальне свідчення про статус національного герба і прапора кримських татар у їхньому сучасному вигляді.

Проте через репресії Радянського Союзу проти кримських татар та введення комуністичного режиму прапор не використовували.

Лише у 1991 році, після того, як кримськотатарський народ відновив свій національний інститут – Курултай, ухвалили постанову про національний прапор і гімн кримськотатарського народу. Блакитне полотнище разом з українським прапором замайоріло над Кримом.

"Це свідчить про важливість наступності у житті будь-якого народу, шляху, по якому цей народ іде", – зауважив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 22 червня під час пресконференції в "Укрінформі".

Кримськотатарський прапор розгорнули біля Верховної Ради України/Depositphotos

Чубаров додав, що День кримськотатарського прапора відзначається в Україні 13-й рік поспіль, хоча до 2014 року багато хто не знав, що він собою являє.

Після анексії Криму світ заговорив про кримських татар, яких переслідували, викрадали та засуджували росіяни, ще гучніше.

"Станом на сьогодні, близько 80% політв’язнів у Криму – саме кримські татари, серед яких і перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов", – йдеться на сайті президента України.

Україна офіційно відзначає День кримськотатарського прапора з 2010 року. Традиційно його підіймають біля будівлі МЗС, цьогоріч – також прапор підняли біля будівлі КМДА.

"У мене є впевненість, що наступне свято кримськотатарського прапора ми будемо відзначати в Криму. У таких свят буває дві такі сторони: зовнішня – вона приємна, помітна, але є внутрішня – це завдання державного (символу) чи символу народу, як кримськотатарський прапор", – сказав під час підняття прапора Рефат Чубаров.

У 2019 році у рамках акції "Обʼєднані прапором" кримськотатрський прапор розгорнули у 28 країнах на чотирьох континентах.

Український та кримськотатарський прапори/Depositphotos

Значення прапора

"Вважати національним прапором кримськотатарського народу полотнище блакитного кольору із зображенням в його верхньому кутку біля древка золотого тамги – родовий герб кримських ханів. Співвідношення ширини прапора до його довжини 1:2", – йдеться в постанові Курултаю (органу народного представництва тюркських народів) пронаціональну символіку кримськотатарського народу.

Небесно-блакитний колір у тюркських народів – це символ чистоти, свободи, честі, вірності, бездоганності тасили. Цей колір, який має назву "кок" (блакитний), асоціюється з чистотою, безкраїм небом та морем.

Жовтим кольором у лівому верхньому кутку прапора зображено герб кримських татар – тарак-тамгу – символ державної влади, який зображався на печатках, монетах і документах Кримського ханства.

"Цей день, насамперед, про опір. Блакитний прапор з тамгою став символом боротьби, гідності та свободи далеко не лише для кримських татар, але й і для всіх вільних людей півострова і України загалом. І цей спротив триває девʼять з половиною років у різних формах: від створення проєктів задля збереження власної ідентичності до захисту країни у лавах збройних сил України", – написав заступник генерального директора Українського інституту та співзасновник громадських організацій КримSOS Алім Алієв.