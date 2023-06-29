Знешкодив два танки та врятував побратима: історія 19-річного нацгвардійця

Нацгвардієць Володимир Магда у свої 19 років вже встиг знищити два ворожих танки на російсько-українській війні. Попри нелегку службу на передовій, хлопець продовжує мріяти про військову кар’єру: навіть з окопу телефонував до академії, щоб дізнатися, що йому потрібно для вступу.

У Нацгвардії розповіли історію Володимира.

Перший бій

Володимир Магда навчався у військовому ліцеї, який обрав через любов до дисципліни.

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"Ще хотілося постріляти зі всіх видів озброєння і це, до речі, мені вдалося, але, на жаль, на самій війні", – каже нацгвардієць.

Володимир Магда. ФОТО: Нацгвардія

Після закінчення навчального закладу, хлопець пішов на строкову службу в Нацгвардію.

Перед повномасштабним вторгненням він саме успішно пройшов відбір на змагання з панкратіону (єдиноборства).

"Ми поїхали тренуватися на військову базу під Харковом, побули там місяць і далі мали їхати в Слов’янськ на змагання. Але почалася війна", – пригадує хлопець

З огляду на те, що Володимир був строковиком, йому пропонували залишитися на військовій базі та нести вартову службу. Утім, Магда відмовився та обрав інший шлях.

Нацгвардієць Володимир. ФОТО: Нацгвардія

"Одного дня до нас приїхав офіцер Нацгвардії й набирав людей в підрозділ, який мав висуватися на позиції у Луганську область. Я відразу погодився і підписав свій бойовий контракт", – каже військовослужбовець

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Свій перший бій він зустрів у Попасній, що на Луганщині, взимку. Хлопець з побратимами був на бойовій позиції, коли на них рушила колона російської техніки. Військовослужбовці почали відбиватися.

"Побачивши перший танк, я вистрілив з протитанкового комплексу NLAW і знешкодив його. Другий – цілив по нас, але потрапив у дерево поряд, мій товариш отримав осколкове поранення в голову", – пригадує нацгвардієць.

Нацгвардієць з побратимом. ФОТО: Нацгвардія

Влучним пострілом Володимир Магда знешкодив другий танк, надав товаришеві домедичну допомогу та відтягнув його до місця евакуації. Так він врятував йому життя. Свої поранення він помітив уже після бою.

Після цього впродовж трьох місяців нацгвардієць з побратимами захищали Бахмут та евакуювали місцеве населення.

Пізніше, через втрати особового складу у підрозділі, Володимир Магда був змушений повертатися на бойове злагодження (підготовку).

"А через чотири місяці участі в бойових діях став командиром екіпажу і за наказом у складі підрозділу ми висунулись в село Соснівка Харківської області, яке надалі звільнили від окупантів. Проте, там знову отримав поранення правої виличної ділянки (кістка обличчя)", – розповідає курсант.

Мамі сказав, що залишився в бойовій частині…

Президент України нагородив Володимира Магду медаллю "За військову службу Україні". Також нацгвардієць отримав наручний годинник від МВС і книгу з підписом загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Коли хлопця запитують, де він брав сили на полі бою у 19 років, Володимир не вагаючись відповідає, що "не маючи сумнівів у собі, просто робив все, що від мене залежало".

Володимир на війні. ФОТО: Нацгвардія

"Просто робив все, що від мене залежало і виявилося, що я все можу: захищати державу зі зброєю в руках, бути командиром і можу вступити в Академію, щоб стати офіцером. Якщо не знати, що ти чогось не можеш, все обов’язково вийде", – додає Володимир Магда.

На початку повномасштабного вторгнення сказав мамі, що залишився у своїй військовій частині та, що ходить на чергування, тому вона думала, що з ним все добре.

А потім хлопець виклав в Instagram фото на фоні "розваленого" танку, і вже тоді мама про все дізналась.

"Ну а надалі, звісно, сильно переживала, хоч я намагався не нервувати її. Але зараз вже все добре, тому думаю їй трохи спокійніше за мене", – розповідає нацгвардієць.

З окопу телефонував в приймальню академії

Володимир Магда пригадує, як з окопу телефонував в приймальну комісію Академії Національної гвардії України, де нині успішно навчається на гуманітарному факультеті. Він намагався дізнатися, як зібрати документи і як їх правильно подати для вступу.

"Надіслав через нову пошту і вже через тиждень мені зателефонували, повідомили про те, що можу приїжджати для складання іспитів та проходження первинної військової підготовки", – розповідає боєць.

Щоб ефективно застосовувати свої знання, вирішив навчатися на офіцера. З дитинства вивчав німецьку та англійську мови, тому й вступив на гуманітарний факультет.

"Під час того, як я був командиром екіпажу БТР-4 в мене в підпорядкуванні були чоловіки, яким було по 30 років. Тоді я зрозумів, що не важливо скільки тобі років, головне те, як ти ставиш задачу, від цього і залежить успіх її виконання", – додав Володимир Магда.

Хлопець мріє стати офіцером. Хоче бути прогресивним, шукати до кожної людини індивідуальний підхід та мотивувати особовий склад власним прикладом.

"В мене є татуювання на руці: лісовий олень, це скандинавський знак. Він означає силу, духовність та непереможність. Вважаю його своїм оберегом та прагну відповідати цим цінностям зараз і в майбутньому", – каже нацгвардієць.

Нагадаємо, ми розповідали про нацгвардійця Гулівера, який звик бути найвищим бойових побратимів, а своє псевдо обрав не лише через зріст – війна для нього мов роман "Мандри Гулівера" в оточенні ліліпутів.