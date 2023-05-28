"Найстрашніший сон справдився": історія військового, який вибрався з палаючого танка

До повномасштабного вторгнення 30-річний військовий з Вінниці Ілля Пилипенко був агентом з нерухомості.

Після важкого поранення на фронті чоловік втратив ногу та отримав опіки 30% тіла й нині хоче допомагати важкопораненим побратимам, переповідають в Першому медичному об’єднанні Львова.

У цивільному житті чоловік працював, а у вільний від роботи час любив займатися спортом. Серед улюблених був бокс та біг.

Коли Росія почала повномасштабну війну, Ілля вирішив добровольцем долучитися до війська й став механіком-водієм танка.

Ілля Пилипенко. Всі фото: Перше медичне об'єднання Львова

Чоловік розповідає, що найстрашніший сон будь-якого танкіста – це згоріти живцем у власній бойовій машині. Втім, у нього цей сон ледь не справдився.

На початку вересня Ілля з побратимами працювали на херсонському напрямку. В один момент танк з військовим натрапив на міни.

Чоловік прийшов до тями, коли все навколо палало. Попри опіки та відкритий перелом ноги, він самотужки вибрався з вогняної пастки.

Чоловік мріє якомога швидше повернутися до спорту

Ілля відповз від танку й почав гасити взуття, яке весь цей час палало. Першу домедичну допомогу чоловіку надали побратими.

Пізніше медики встановили, що вогонь обпалив 30% тіла чоловіка.

Протягом двох місяців, які танкіст провів в опіковому відділенні, йому провели три пересадки шкіри й неодноразово робили переливання крові.

У результаті поранення чоловік втратив праву ногу, на її місце встановили протез.

Наразі військовий вчиться ходити з протезом

Нині військовий мріє доєднатися до команди протезистів Національного реабілітаційного Центру "Незламні", аби допомагати таким, як він.

Нагадаємо, у Львові медики 10 годин оперували військового, аби зберегти йому ногу.