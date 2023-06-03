У Каліфорнії знайшли зуб вимерлого мастодонта. ФОТО

Анастасія Несенюк
11049
3 червня 2023

На пляжі у Каліфорнії, США, виявили скам’янілий зуб довжиною приблизно 30 сантиметрів. Він міг належати стародавньому мастодонту – вимерлому ссавцю з ряду хоботних. 

Про це пише The Guardian.

Жінка на ім’я Дженніфер прогулювалася каліфорнійським пляжем в окрузі Санта-Крус на центральному узбережжі штату, де помітила щось незвичайне у піску.

Вона не була впевнена у тому, що саме вона знайшла, тому зробила кілька фотографій і опублікувала їх у Facebook. Згодом Дженніфер отримала відповідь від Уейна Томпсона, консультанта Природничого музею Санта-Крус.

 Фото: Santa Cruz Museum of Natural History/Facebook

Томпсон заявив, що це – зуб дорослого тихоокеанського вимерлого мастодонта. 

"Це надзвичайно важлива знахідка", — написав Томпсон, закликавши жінку йому зателефонувати.

Жінка була у захваті від того, що її знахідка може допомогти розкрити стародавні таємниці регіону.

 Фото: Santa Cruz Museum of Natural History/Facebook

Утім, коли Дженніфер разом з Уейном повернулися на пляж, зуба вже не було. Томпсон розіслав у соцмережах запити про допомогу в пошуках. На щастя, до музею зателефонував Джим Сміт із сусіднього округу Аптос. Він натрапив на зуб під час однієї зі своїх регулярних пробіжок уздовж пляжу. Сміт передав зуб музею.

 Фото: Santa Cruz Museum of Natural History/Facebook

Наразі вік зуба ще не визначили. Як зазначають палеонтологи, мастодонти жили в Каліфорнії приблизно від 5 до 10 тис. років тому.

Як пише видання, це вже третя знахідка скам’янілості мастодонта, зареєстрована в окрузі Санта-Крус. У місцевому музеї є ще один зуб разом із черепом, який знайшов підліток у 1980 році.  

 Фото: Santa Cruz Museum of Natural History/Facebook

Нагадаємо, науковці з Японії й США дослідили скам'янілу гортань анкілозавра і дійшли висновку, що динозаври могли спілкуватися звуками, подібними до пташиних. 

Читайте також: У Канаді знайшли муміфікованого арктичного ховраха віком 30 тисяч років. ФОТО


Реклама:


 2750
Здоров'я

Невидимі травми мозку. Чому легкі "контузії" мають важчі наслідки для здоров'я та як їх лікують

Вікторія Андрєєва, Тетяна Денисенко
 1552
КУЛЬТУРА

Це читомо: перший роман про Крим, нонфікшн про любов та інші новинки, що варті ваших бібліотек

Тетяна Петренко
 6951
Здоров'я

Діти після смерті та відкладене батьківство: що варто знати про кріоконсервацію під час війни

Яна Осадча

Головне на сайті


Здоров'я

Невидимі травми мозку. Чому легкі "контузії" мають важчі наслідки для здоров'я та як їх лікують

Вікторія Андрєєва, Тетяна Денисенко
Підрив Каховської ГЕС: в Олешках може затопити будинок-музей Поліни Райко
Київські дитячі табори приймуть 100 дітей з Херсона на оздоровлення – Кличко
Врятована косуля і бобри на вулицях. Як тварини потерпають від підриву Каховської ГЕС
Напав та подряпав: на Хмельниччині скажений кіт атакував дитину
У Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова Діброва": загинули майже всі тварини
КУЛЬТУРА

Це читомо: перший роман про Крим, нонфікшн про любов та інші новинки, що варті ваших бібліотек

Тетяна Петренко
Здоров'я

Діти після смерті та відкладене батьківство: що варто знати про кріоконсервацію під час війни

Яна Осадча