У Каліфорнії знайшли зуб вимерлого мастодонта. ФОТО

На пляжі у Каліфорнії, США, виявили скам’янілий зуб довжиною приблизно 30 сантиметрів. Він міг належати стародавньому мастодонту – вимерлому ссавцю з ряду хоботних.

Про це пише The Guardian.

Жінка на ім’я Дженніфер прогулювалася каліфорнійським пляжем в окрузі Санта-Крус на центральному узбережжі штату, де помітила щось незвичайне у піску.

Вона не була впевнена у тому, що саме вона знайшла, тому зробила кілька фотографій і опублікувала їх у Facebook. Згодом Дженніфер отримала відповідь від Уейна Томпсона, консультанта Природничого музею Санта-Крус.

Фото: Santa Cruz Museum of Natural History/Facebook

Томпсон заявив, що це – зуб дорослого тихоокеанського вимерлого мастодонта.

"Це надзвичайно важлива знахідка", — написав Томпсон, закликавши жінку йому зателефонувати.

Жінка була у захваті від того, що її знахідка може допомогти розкрити стародавні таємниці регіону.

Фото: Santa Cruz Museum of Natural History/Facebook

Утім, коли Дженніфер разом з Уейном повернулися на пляж, зуба вже не було. Томпсон розіслав у соцмережах запити про допомогу в пошуках. На щастя, до музею зателефонував Джим Сміт із сусіднього округу Аптос. Він натрапив на зуб під час однієї зі своїх регулярних пробіжок уздовж пляжу. Сміт передав зуб музею.

Фото: Santa Cruz Museum of Natural History/Facebook

Наразі вік зуба ще не визначили. Як зазначають палеонтологи, мастодонти жили в Каліфорнії приблизно від 5 до 10 тис. років тому.

Як пише видання, це вже третя знахідка скам’янілості мастодонта, зареєстрована в окрузі Санта-Крус. У місцевому музеї є ще один зуб разом із черепом, який знайшов підліток у 1980 році.

Фото: Santa Cruz Museum of Natural History/Facebook

Нагадаємо, науковці з Японії й США дослідили скам'янілу гортань анкілозавра і дійшли висновку, що динозаври могли спілкуватися звуками, подібними до пташиних.