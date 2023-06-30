"Скорочення дубляжу – порушення Конституції": реакція мовного омбудсмена на законопроєкт про англійську мову

Звуження сфери застосування української мови є неприпустимим, оскільки порушує Конституцію та рішення Конституційного Суду України, заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Йдеться про скорочення дубляжу українською мовою та демонстрацію фільмів мовою оригіналу, що передбачає законопроєкт про застосування англійської мови, який вніс до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський.

"Будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад держави, загрожують національній безпеці та самому існуванню державності України". Про це йдеться в історичному рішенні Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року про визнання конституційним Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", – зазначив Тарас Кремінь.

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Він додав, що наразі не розуміє, чи зможе титрування повною мірою замінити дубляж, адже кожен українець має право отримувати інформацію державною мовою.

Крім того, у Конституції написано, що громадяни не зобов'язані володіти іншою мовою, крім державної. Тому відсутність дубляжу може стати порушенням прав українців, вважає омбудсмен.

"Не забуваймо, що у закладах загальної середньої освіти наші діти вивчають дві іноземні мови, але це не означає, що застосування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України може бути обмежене. Підкреслюю ще раз: є рішення КСУ і єдиною державною залишається українська", – наголосив Кремінь.

Нагадаємо, 28 червня в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Документ визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні, а також сприяє вивченню англійської громадянами України.

У документі йдеться про розширення сфер застосування англійської, зокрема – у військовій, медичній, транспортній системах, а також у сфері культури.

Законопроєкт передбачає збільшення частки фільмів мовою оригіналу, однак стрічки мають доповнити українськими субтитрами.

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