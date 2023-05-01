Хто у сфері культури порушував мовний закон у 2022-му році – звіт омбудсмена

Оновлено 2.05.2023

У 2022 році омбудсмен отримав 43 звернення про можливі порушення мовного закону у сфері культури.

У 2021 ситуація була подібна, повідомляє у щорічному звіті Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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У 2021 році, за його словами, звернень було 45. У 2022-му скарги стосувалися діяльності театрів (8 повідомлень), музеїв (4), сфери кіно (6), туризму (16) та інших культурно-мистецьких заходів (9).

Найбільша кількість вистав недержавною мовою відбувалася в Одеській (48,6%) та Харківській (43,9%) областях, зазначає Тарас Кремінь.

Фото: HayDmitriy /Depositphotos

"Повномасштабне вторгнення змінило ставлення більшості українців як до себе, так і до власної культури", – наголосив мовний омбудсмен.

У 2022 році мовний закон порушували у таких областях:

Дніпропетровській;

Закарпатській;

Львівській;

Миколаївській;

Одеській;

Харківській;

Хмельницькій;

та місті Києві.

За інформацією від обласних військових адміністрацій, Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва, Харківський театр для дітей та юнацтва, Одеський академічний обласний театр ляльок показували частини вистав недержавною мовою, лише дотримувалися формальних вимог та перекладали текст за допомогою титрів.

"Переклад дитячих вистав за допомогою титрування є малоефективним, навіть абсурдним, зважаючи на те, що діти, навіть маючи велике бажання, навряд чи встигнуть (зможуть) одночасно читати і стежити за діями на сцені", – зазначив омбудсмен.

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Мовою постійних музейних експозицій в усіх областях нашої держави, зазначає омбудсмен, є українська. Поруч з державної, експонати демонструють глядачам також англійською, польською, німецькою, французькою і болгарською мовами.

Високі показники застосування державної мови є характерними для проведення музейних екскурсій. Усього у 2022 році в музеях було проведено 73 255 екскурсій, з них 72 287 – українською, що складає 98,7%.

ВИПРАВЛЕНО. У попередній версії матеріалу було формулювання "порушень мовного закону під час проведення екскурсій найбільше було у таких закладах", але коректно так:

Найбільше екскурсій недержавною мовою було проведено у таких закладах:

Одеський художній музей – 33,6% (199);

музей Леопольда Левицького (Тернопільська обл.) – 33,3% (6);

Музей Берегівщини Берегівської міської ради (Закарпатська область) – 29,8% (17);

Комунальна установа "Одеський літературний музей" – 20,6% (39).

В Одеському літературному музеї відреагували на інформацію.

"Ми вважаємо некоректним опитування проведене офісом омбудсмена щодо кількості екскурсій державною мовою. Було враховано тільки два показники: загальна кількість екскурсій та кількість державною мовою. При цьому не було питання про кількість екскурсій англійською, французькою, російською, мовою жестів і т. д.", – коментують в установі.

За їхніми словами, Одеський художній музей працює з квітня 2022 року, коли більшість таких установ були ще зачинені.

"В нас англомовна та розумна команда, яка з 2018 року принципово комунікує українською мовою. Команда нашого музею провела безпрецедентно велику кількість екскурсій іноземними мовами для дипломатів, іноземних волонтерів, науковців та журналістів", – зазначили в музеї.

З них російською провели 14 екскурсій на запит громадян інших країн.

"Одеський художній музей україномовний за власним бажанням ще до введення в дію закону про мову. Ми вбачаємо можливим фігурувати у звіті омбудсмена, але тільки як гарний приклад", – додали в музеї.

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь у 2023 році отримав скарги на працівників суду з Дніпропетровщини та Хмельниччини.