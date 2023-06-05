Понад 60% українців вважають, що жінкам важче побудувати кар’єру в армії – опитування

Більша частина опитаних українців позитивно ставляться до жінок, які приєдналися до Збройних сил. Водночас 65% вважають, що жінці важче побудувати кар’єру в армії.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного 27-29 березня 2023 року соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) та Українського ветеранського фонду.
64% опитаних "однозначно позитивно" ставляться до жінок, які нині проходять службу в Збройних силах України.
Такої ж думки 63% людей стосовно ветеранок російсько-української війни.
|Дослідження групи Рейтинг
У рамках опитування людей запитали про найпоширеніші гендерні стереотипи.
Відтак, 53% респондентів "цілком погодилися" або "скоріше погодилися", що головне покликання жінки – народити дітей.
21% опитаних "скоріше не погоджуються" з цим твердженням, а ще 20% проти нього.
|Дослідження групи Рейтинг
24% респондентів скоріше або цілком згодні з тим, що чоловіки кращі керівники, ніж жінки.
Водночас 74% з цим не погоджуються, ще 2% – важко відповісти.
З твердженням про те, що жінкам, котрі служать в армії, важче робити кар’єру, ніж чоловікам згодні 65% опитаних українців.
29% з твердженням не погодилися, а ще 7% – складно відповісти.
Також є люди, які погодилися з твердженням про те, що жінки, які служать у бойових підрозділах, "відволікають чоловіків від виконання завдань":
- 4% – цілком погоджуються;
- 14% – скоріше погоджуються;
- 5% – важко відповісти;
- 42% – скоріше не погоджуються;
- 34% – зовсім не погоджуються.
Опитування повели методом телефонного інтерв’ю.
У ньому взяли участь 2000 людей старші 18 років в усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.
Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.
Раніше ми розповідали про загиблу на війні матір з позивним "Мурашка".
Читайте також: "Була воїном світла". Історії українських жінок, які загинули на війні