Понад 60% українців вважають, що жінкам важче побудувати кар’єру в армії – опитування

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 червня 2023

Більша частина опитаних українців позитивно ставляться до жінок, які приєдналися до Збройних сил. Водночас 65% вважають, що жінці важче побудувати кар’єру в армії. 

Про це свідчать результати дослідження, проведеного 27-29 березня 2023 року соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) та Українського ветеранського фонду.

64% опитаних "однозначно позитивно" ставляться до жінок, які нині проходять службу в Збройних силах України. 

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Такої ж думки 63% людей стосовно ветеранок російсько-української війни. 

Дослідження групи Рейтинг

У рамках опитування людей запитали про найпоширеніші гендерні стереотипи. 

Відтак, 53% респондентів "цілком погодилися" або "скоріше погодилися", що головне покликання жінки – народити дітей. 

21% опитаних "скоріше не погоджуються" з цим твердженням, а ще 20% проти нього.   

Дослідження групи Рейтинг

24% респондентів скоріше або цілком згодні з тим, що чоловіки кращі керівники, ніж жінки. 

Водночас 74% з цим не погоджуються, ще 2% – важко відповісти. 

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З твердженням про те, що  жінкам, котрі служать в армії, важче робити кар’єру, ніж чоловікам згодні 65% опитаних українців.

29% з твердженням не погодилися, а ще 7% – складно відповісти. 

Також є люди, які погодилися з твердженням про те, що жінки, які служать у бойових підрозділах, "відволікають чоловіків від виконання завдань": 

  • 4% – цілком погоджуються;
  • 14% – скоріше погоджуються;
  • 5% – важко відповісти;
  • 42% – скоріше не погоджуються;
  • 34% – зовсім не погоджуються.  

Опитування повели методом телефонного інтерв’ю.

У ньому взяли участь 2000 людей старші 18 років в усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. 

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%. 

Раніше ми розповідали про загиблу на війні матір з позивним "Мурашка".

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