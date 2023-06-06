ООН після підриву Каховської ГЕС "відзначає" День російської мови: українці обурені

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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6 червня 2023

Організація Об’єднаних Націй втрапила у скандал: за кілька годин після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС організація опублікувала допис про "День російської мови".

Підрив дамби може бути найбільшою техногенної катастрофою цього століття і становити загрозу для тимчасово окупованої Запорізької АЕС

Катастрофа, спричинена діями росіян, може вбити тисячі людей і тварин, знищити екосистему. Однак ООН у своїх соцмережах ніяк не прокоментувала події в Україні.

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"Вівторок – День російської мови. Слідкуйте за @UnitedNationsRU, щоб бути в курсі новин про роботу ООН російською мовою", – написала організація.

 

При цьому ООН ретвітнула публікацію російських представників ООН у Твіттер, у якій йдеться:

"Цілі в галузі сталого розвитку – це загальний заклик до дій щодо викорінення злиднів, захисту планети і забезпечення того, щоб усі люди жили в мирі та процвітанні".

Українці обурилися і почали реагувати на скандальний твіт.

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"Дякую ООН, ви можете, будь ласка, вставити російську мову кудись у цю дірку, щоб зупинити екоцид в Україні?" – написав В’ячеслав Рушник.

"Етична сліпота вашої організації сьогодні досягла нового рівня", – пише Саша Амброз.

"Якщо сьогодні день російської мови, я скажу це російською: идите нах*й!" – додає "Злий Сонях".

 

Також у мережі з'явилися ціла хвиля мемів про абсурд ООН.

"Росія: запускає ядерні ракети

ООН: сьогодні день кулєбякі"іронізує режисер Наріман Алієв.

Ось ще трохи пропозицій зі "святами" для ООН:

 

Нагадаємо, поки росіяни з ООН розмірковують про захист планети, російські окупанти зруйнували греблю і машинну залу Каховської ГЕС. Вода йде стрімким потоком і затоплює населені пункти Херсонщини.

Під загрозою затоплення опинилися села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон, у якому вже почалось підтоплення і були помічені бобри.

У Новій Каховці через підрив ГЕС затопило зоопарк "‎Казкова Діброва", чи вижив хтось із тварин – невідомо.

 

В ОП трагедію назвали найбільшою рукотворною і техногенною катастрофою у світі за останні десятиліття, яка негативно вплине на життя сотень тисяч людей у наступні роки.

Через підрив машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає

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