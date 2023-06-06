Підрив Каховської ГЕС: як евакуюватися і що робити при загрозі підтоплення? Інструкція і контакти

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: місцева влада оголосила про евакуацію з низки населених пунктів Херсонщини.

"Українська правда. Життя" зібрала актуальну інформацію про евакуацію з небезпечних зон та правила безпеки на основі рекомендацій Мінреінтеграції, ДСНС та інших відомств.

Матеріал буде оновлюватись.

Що робити, якщо ви перебуваєте там, де є загроза затоплення?

Затоплення мікрорайну Острів у Херсоні

Якщо ви опинились у зоні затоплення, за можливості негайно залишайте її!

✅ Швидко зберіть документи, ліки та речі першої необхідності.

✅ Вимкніть електро- та газопостачання, зачиніть двері та вікна.

✅ Надайте допомогу дітям, літнім людям, людям з інвалідністю.

✅ Потурбуйтесь про домашніх і свійських тварин!

✅ Плануйте маршрут евакуації відповідно до рекомендацій місцевої влади та рятувальників, пише ДСНС.

Фото: ДСНС

Якщо ви в зоні затоплення і не можете виїхати самостійно, чекайте на евакуацію!

✅ Зберіть речі та підніміться якнайвище в будинку (верхні поверїи/горище).

✅ Сигналізуйте про місце свого перебування: звукові сигнали, яскраві речі, написи.

✅ Слідкуйте та дотримуйтесь усіх вказівок оперативних служб.

✅ Зберігайте спокій та взаємоповагу. Не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти).

Де проходить евакуація?

У низці населених пунктів Херсонщини оголошена евакуація.

Йдеться про такі населені пункти, як Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон (мікрорайон Корабел).

Також мікрорайони Гідропарк та Нафтогавань у Херсоні вже затоплено.

"Через ворожу атаку по Каховській ГЕС безпекова ситуація в деяких населених пунктах Херсонщини набула критичного рівня.

Триває евакуація населення автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва й інших міст", – кажуть у Мінреінтеграції.

Мешканців закликають зібрати найнеобхідніші речі та очікувати на евакуаційні автобуси.

❗️ Також о 12:00 з Херсона вирушить безкоштовний евакуаційний потяг до Миколаєва.

Поліція закликає громадян, що мешкають уздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, прямувати в безпечні райони:

жителям смт Антонівка піднятися до вулиць Горького та Антонівської;

жителям Дніпровського району піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В’ячеслава Чорновола), шосе В’ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;

жителям Суворовського району піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;

жителям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;

жителям Карантинного острова, якщо неможливо буде евакуюватися на безпечну територію, піднятися на рівень третього поверху будівель;

жителям селища Зимівник піднятися в район міського цвинтаря;

жителям смт Комишани піднятися до вулиці Центральної;

жителям селища Приозерного піднятися вище вулиці Білозерської.

Якщо вам потрібний порятунок, телефонуйте 101 і 102.

З питань евакуації звертайтеся до органів місцевої влади або ж телефонуйте за номером гарячої лінії кризового реагування Мінреінтеграції: 15-48.

Якщо ваші близькі або знайомі мешкають в районі техногенної катастрофи і не виходять на зв'язок, терміново повідомте про це на гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: 0 800 339 247.

Мешканці окупованих територій можуть скористатися Viber або WhatsApp за телефоном: (095) 896-04-21.

Як діяти?

Щоб убезпечити своє життя і своїх рідних, жителів Херсонщини закликають дотриматися елементарних правил безпеки, зазначених вище.

"Подбайте про тих, хто не може захистити себе самостійно, дотримуйтесь вимог екстрених служб, щоб забезпечити власну безпеку та безпеку ближніх", – закликає Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

Заберіть з собою тих, хто не має можливості оперативно евакуюватись, якщо у вас є вільні місця у транспорті.

Якщо знаєте, кому потрібна допомога – повідомляйте про людей в небезпеці на телефони рятувальних служб.

Також в Офісі Уповановаженого закликають подбати про домашніх тварин, що залишились в зоні небезпеки без господарів.

Як врятувати тварин?

Якщо ви евакуюєтесь, не забувайте про домашніх улюбленців!

У зоні техногенної катастрофи категорично не можна залишати тварин привʼязаними або замкненими – це вірна загибель.

Притулкам, центрам реабілітації чи зооволонтерам з евакуацією тварин допомагає зоозахисна організація UAnimals.

"ВАЖЛИВО: Ми звертаємось до притулків, реабілітаційних центрів та зооволонтерів в зоні потенційного затоплення: ви не самі!

Якщо вам потрібна допомога з евакуацією тварин, пишіть нам в особисті повідомлення! Ми зробимо все можливе, щоб врятувати тварин", – кажуть UAnimals.

Також просити про порятунок тварин можна:

за номерам 101 або 102;

адресою ecodepartment1@ukr.net;

номерами телефону 0509433635 або 0963488070.

Хто ще допомагає з евакуацією?

БФ "Восток SOS"

Якщо ви або ваші близькі потребують евакуації, звертайтеся на гарячу лінію БФ "Восток SOS" за телефоном 0800 332 614 або у мессенджерах:

+38 099 710 48 72 (Viber);

+38 096 108 60 48 (Telegram).

"Ми допомагаємо виїхати самотнім людям, родинам з дітьми та тваринами, людям з інвалідністю.

Потурбуйтеся про близьких, друзів, знайомих і сусідів, передайте їм цю інформацію. Ваша небайдужість може врятувати життя", – кажуть у фонді.

Благодійний фонд Save Ukraine/Спасемо Україну

Гаряча лінія евакуації 093-69-69-788.

Проєкт Ukrainer

Головред Богдан Логвиненко виїджає на Херсонщину з волонтерами на 8 автівках.

Надають допомогу людям з інвалідністю – 0800 30 66 33.

Контакти: 067-374-91-90.

Евакуація цивільного населення за номером телефону: (093) 177 64 58.

Евакуація з острову Корабел

Волонтер – Микита Юрійович (@forbidden_evil в Instagram)

Волонтер Євген Ігорович

Евакуація з прифронтових населених пунктів, зокрема і частин затопленої Херсонщини.

Херсонський ХАБ на базі благодійної організації "Херсон Нескорений"

Волонтери допомагають цивільним з евакуацією та розміщенням.

Контакти у месенджерах:

0 (95) 214 76 05;

0 (99) 973 11 76;

0 (95) 346 29 49.

Корисні контакти для жителів Херсонщини

Гаряча лінія Херсонської ОВА: 0800330951 або 091 481 78 45.

Гаряча лінія Херсонської МВА: 050 040 44 24, 098 958 17 90

Екстрені служби: 101 (ДСНС), 102 (поліція), 103 (екстрена меддопомога).

Гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Порятунок тварин: ecodepartment1@ukr.net, 0509433635 або 0963488070.

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