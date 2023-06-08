На Львівщині затримали двох пенсіонерок, які підтримували окупацію РФ українських територій

На Львівщині затримали двох пенсіонерок, які підтримували агресію Росії, зокрема окупацію нею українських територій, а також поширювали проросійські наративи.

Обидві жінки є уродженками Росії, повідомляють в управлінні Служби безпеки України.

За даними правоохоронців, у соцмережах пенсіонерки поширювали кремлівську пропаганду, де виправдовували та прославляли злочинні дії російських військових.

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Жінки підтримували політику ворога, зокрема окупацію ним українських територій. Одна з них також відкрито закликала до зміни території України на користь Росії.

Фото: СБУ

У СБУ зазначають, що пособницями окупантів є уродженки Росії, які тривалий час проживали на Львівщині та мають українське громадянство.

Правоохоронці зібрали масив доказової бази й повідомило спільницям про підозри у вчиненні злочину.

Фото: СБУ

Санкції статті передбачають до 5 років позбавлення волі.

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