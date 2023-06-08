На Львівщині затримали двох пенсіонерок, які підтримували окупацію РФ українських територій

На Львівщині затримали двох пенсіонерок, які підтримували агресію Росії, зокрема окупацію нею українських територій, а також поширювали проросійські наративи.
Обидві жінки є уродженками Росії, повідомляють в управлінні Служби безпеки України.
За даними правоохоронців, у соцмережах пенсіонерки поширювали кремлівську пропаганду, де виправдовували та прославляли злочинні дії російських військових.
Жінки підтримували політику ворога, зокрема окупацію ним українських територій. Одна з них також відкрито закликала до зміни території України на користь Росії.
|Фото: СБУ
У СБУ зазначають, що пособницями окупантів є уродженки Росії, які тривалий час проживали на Львівщині та мають українське громадянство.
Правоохоронці зібрали масив доказової бази й повідомило спільницям про підозри у вчиненні злочину.
|Фото: СБУ
Санкції статті передбачають до 5 років позбавлення волі.
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