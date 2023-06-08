Прихисток для евакуйованих із затоплених регіонів: де знайти тимчасове житло

6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС. Вода затопила Херсон та населені пункти області, залишивши людей і тварин без даху над головою. Мешканці Херсонщини, які вимушено евакуйовуються із затоплених територій, можуть знайти тимчасове безкоштовне житло у безпечних місцях.

"УП.Життя" зібрала контакти шелтерів, волонтерів та ресурси, де можна знайти і поділитись прихистком.

Куди можна звернутись?

Закарпаття:

Дитяче містечко "Затишок" – благодійний приватний пансіонат у Закарпатській області. Тут готові надати житло вимушено евакуйованим з зони катастрофи на Каховській ГЕС.

Евакуація в Херсоні. Фото: Константин Ліберов

Першочергово готові допомогти:

– інтернатам;

– будинкам сімейного типу;

– багатодітним родинам;

– одиноким мамам з дітьми.

Звернутись в пансіонат можна за номером: 099 085 41 62

Хмельниччина:

Табір "Над Збручем" у Хмельницькій області приймає евакуйованих мешканців Херсонщини та надає їм тимчасове житло і захист. Приймають людей з тваринками.

Щоб заселитися потрібно заповнити гугл-форму.

Контактний телефон: 096 488 79 00

Одеська область:

Одеський Благодійний Фонд "Шлях до Дому" надає вимушеним переселенцям та біженцям тимчасове проживання та харчування. Час проживання від 1 до 30 днів.

Звернутись можна за телефонами: 063 904 00 22; 050 777 20 76

Християнська місія "Нове Життя" з Одеси може прийняти людей у містечку для переселенців.

Звернутись за допомогою можна в Instagram.

В Чорноморську вимушених переселенців можуть тимчасово поселити в готелі "Ніка".

За детальною інформацією: 067 481 38 28

Дніпро:

Шелтер від благодійного фонду "Помагаєм" у передмісті Дніпра пропонує всім, хто знаходиться в зоні підтоплення після підриву Каховської ГЕС, безкоштовний притулок та харчування на необхідний термін. У шелтері можна перебувати з домашніми тваринами.

Звертатись за телефоном: 068 607 30 18

Кропивницький:

Благодійний фонд "Милосердя" у місті Кропивницький готовий прийняти вимушено переміщених осіб з тваринами та допомогти знайти як тимчасове, так і постійне житло.

З питаннями звертайтесь за телефоном: 073 007 00 78

Львів:

У Львові евакуйованих із Херсонщини може прийняти прихисток Благодійного Фонду "Твоя опора".

Для мешканців надаються послуги юриста, психолога, адвоката та спеціаліста з пошуку роботи. Також можна отримати медичний та психологічний супровід.

З приводу деталей можна звертатись за телефоном: 096 312 87 08

Шелтер благодійної організації "100% життя. Львів" готовий прийняти евакуйованих жителів Херсонської області.

Якщо ви приїхали до Львова і шукаєте тимчасового прихистку, можете звернутись за номером: 067 65 32 535

Мережа колівінгів VILNYY у Львові та Києві готові надати прихисток на 7-10 днів для людей, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Для того аби зв’язатись з прихистком потрібно заповнити гугл-форму.

Львівський прихисток "Центр Турботи" може стати тимчасовим помешканням для вимушених переселенців.

Приймають сім'ї з дітьми, жінок з дітьми, самотніх жінок. Не придатний для перебування людей з інвалідністю.

Контактний телефон: 097 306 39 95

Ресурси, де можна знайти і поділитись прихистком

У Мінреінтеграції повідомляють про програму "Прихисток", яка є волонтерською ініціативою та покликана допомогти постраждалим знайти тимчасове житло на кілька днів чи довший період. Оголошення про надання прихистку розміщують безпосередньо власники житла.

"Щоб побачити пропозиції вільного житла, достатньо зареєструватися на сайті "Прихисток" і за допомогою системи фільтрів підібрати помешкання, а після обрання потрібного варіанту – зв’язатися з власником. За умовами програми ті, хто надав прихисток, отримають компенсацію від держави на сплату комунальних послуг", – пояснюють у Мінінтеграції.