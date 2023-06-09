Відеоспостереження, тривожні кнопки та жіночі купе: в "Укрзалізниці" розповіли про безпекові заходи у потягах

15% від загальної кількості вагонів оснастили камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника. Йдеться про нові модернізовані вагони, якими вже активно користуються.

Про це "УП. Життя" повідомили в "Укрзалізниці".

На підприємстві зазначили, що комплексно працюють над питанням посилення безпекових заходів на залізничному транспорті.

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"Безпека – одна з найважливіших послуг, що надається пасажирам АТ "Укрзалізниця", та пріоритет товариства, особливо в умовах повномасштабної війни", – кажуть в "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" додають, що на вході у вокзальні комплекси знаходяться наряди відомчої воєнізованої охорони підприємства.

Залізничники працюють над питанням посилення безпекових заходів на залізничному транспорті

"На найбільших вокзалах країни (Київ, Дніпро, Харків) з минулого року запроваджено систему перевірки пасажирів на безпеку за допомогою сучасного оглядового обладнання – рентгенотелевізійних інтроскопів та стаціонарних металодетекторів", – кажуть залізничники.

Також в "Укрзалізниці" зазначили, що на окремих пасажирських напрямках, зокрема, у поїзді Інтерсіті сполученням "Київ-Краматорськ", працює відомча воєнізована охорона по всій довжині маршруту на обох напрямках.

Створення відокремлених купе для жінок у компанії називають "питанням безпеки".

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"Пілот" з жіночими купе планується протестувати впродовж декількох місяців, після чого разом з громадськістю і фахівцями буде ухвалене рішення щодо формату масштабування цієї ініціативи", – розповіли в УЗ.

Залізничники стверджують, що перед запровадженням відповідної ініціативи вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі.

"Нині розробляються IT-рішення та за потреби будуть ініційовані відповідні зміни до нормативних актів. Проводяться також консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями", – додали у компанії.

Лише після цього УЗ визначить напрямки курсування поїздів, де запроваджуватимуться перші жіночі купе, а також кількість місць у поїздах, які виділятимуться виключно для жінок.

Хлопчики віком до шести років зможуть подорожувати потягом зі своїми матерями у жіночих купе, додали в УЗ.

"АТ "Укрзалізниця" реалізує комплекс безпекових заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у недопущенні насильства у поїздах", – зазначають на підприємстві.