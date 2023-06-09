У загиблого під Бахмутом бійця з позивним Трейн народилася донька

У загиблого під Бахмутом командира роти першого штурмового батальйону Дениса Бабія народилася донька.

Про це повідомив голова Національного корпусу, засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький.

Денис Бабій (позивний Трейн) загинув 21 квітня під час оборони Бахмута.

"Він дуже чекав народження доньки та воював за те, щоб вона зростала у вільній Україні. Наш обов’язок – підтримувати родину Трейна та закінчити цю війну остаточною перемогою. Заради мирного майбутнього для всіх українських дітей", – написав Андрій Білецький.

Денис Бабій

Дівчинка народилася 8 червня 2023 року з вагою понад 3,9 кг і зростом 56 см.

Як повідомляло Суспільне, 29-річний вінничанин Денис Бабій багато років був лідером футбольного фанатського руху, активістом націоналістичних організацій та учасником Революції гідності.

З перших днів повномасштабного вторгнення пішов боронити Україну. Служив у полку "Азов". Боронив Київщину.

У загиблого під Бахмутом командира роти Дениса Бабія народилася донька

Загинув воїн 21 квітня під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Він отримав важкі поранення несумісні з життям. У нього залишилась мама та на той момент вагітна дружина.