Дослідники виявили найбільшу забрудненість коралових рифів пластиком на глибині

На глибині забруднення коралових рифів пластиком стає більшим.

Про це свідчить дослідження, опубліковане у журналі Nature, пише The Guardian.

Вчені зробили відкриття, що чим глибше знаходиться риф, то тим більше у ньому, ймовірно, буде пластикового сміття.

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Дослідження показало, що коралові рифи забруднені пластиком, передусім вони обтяжені великими предметами з рибальського обладнання, зокрема мотузками та сітками.

Поширені також харчові обгортки та пластикові пляшки. За словами дослідників, пластик становить "нову загрозу" для рифів, які вже постраждали від кліматичної кризи та надмірного вилову.

Фото: Луїс Роша © Каліфорнійська академія наук

Дослідники вивчили 85 рифів у більш ніж 20 місцях, зокрема безлюдних атолах (коралових островах, які найчастіше мають форму розірваного або суцільного кільця) та рифах на глибині 150 метрів в Індійському, Тихому та Атлантичному океанах.

Вчені використовували спеціальне дайвінг-обладнання для дослідження у "мезофотичних" або сутінкових зонах на глибині 30-150 метрів під поверхнею.

Дослідницька група виявила пластикові матеріали в дуже віддалених місцях для дайвінгу

"Було дивно виявити, що кількість сміття збільшується з глибиною, оскільки глибші рифи загалом знаходяться далі від джерел пластикового забруднення", – сказав Луїз Роча, співдиректор ініціативи "Надія на рифи" Каліфорнійської академії наук.

Більше забруднення пластиком спостерігалося у рифах, розташованих ближче до густонаселених міст і ринків, а також морських заповідних територій, межі яких часто відвідують рибалки.

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Майже три чверті всіх пластикових предметів були пов’язані з риболовлею

Дослідники відзначили, що пластик може поширювати хворобу коралів, а волосінь і сітка – пошкодити структуру рифів і завдати шкоди чисельності та різноманітності риби.

Коморські острови біля південно-східного узбережжя Африки виявилися найбільше постраждалими, вони були забруднені майже 84,5 тис. пластикових предметів на кожний квадратний кілометр.

Близько 88% усіх уламків були макропластиками розміром понад 5 сантиметрів

Найменш забрудненими виявилися Маршаллові острови, приблизно 580 штук на квадратний кілометр.

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Однією з потенційних причин більшої кількості пластику на великих глибинах може бути посилення дії хвиль і турбулентності на поверхні, які можуть затягувати сміття глибше.