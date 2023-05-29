Зміни клімату можуть призвести до цунамі у Південному океані з людськими жертвами – дослідження

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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29 травня 2023

Зміна клімату може спровокувати гігантські смертельні цунамі у Південному океані.

Цунамі можуть бути спричинені підводними зсувами ґрунту в Антарктиді.

Про це повідомляє Space з посиланням на дослідження британських вчених, яке опубліковане у журналі Nature Communications.

Вчені виявили, що під час попередніх періодів глобального потепління – 3 мільйони та 15 мільйонів років тому – в Антарктиді утворювалися та сповзали осадові шари гірських порід. Саме вони були причиною величезних хвиль цунамі, які досягали берегів Південної Америки, Нової Зеландії та Південно-Східної Азії.

 Фото: I_g0rZh/Depositphotos

Оскільки океани нагріваються через зміну клімату,  дослідники вважають, що існує ймовірність того, що ці цунамі можуть виникнути знову.

"Підводні зсуви є серйозною геонебезпекою, яка може спровокувати цунамі, що можуть призвести до величезних людських втрат", – заявила Дженні Гейлз, викладачка кафедри гідрографії та дослідження океану в Університеті Плімута у Великій Британії.

Дослідники вперше знайшли докази стародавніх зсувів біля Антарктиди у 2017 році в східній частині моря Росса.

Під цими зсувами знаходяться шари осаду, наповнені скам’янілими морськими істотами, відомими як фітопланктон.

У 2018 році вчені повернулися у цей район і глибоко бурили морське дно, щоб витягти керни осадових відкладень — довгі тонкі циліндри земної кори, які шар за шаром демонструють геологічну історію регіону.

Так вчені дізналися, що шари осадів утворилися протягом двох періодів: один близько 3 мільйонів років тому в теплий період середини пліоцену, а інший приблизно 15 мільйонів років тому також під час потепління клімату.

У ці епохи води навколо Антарктиди були на 3 градуси теплішими, ніж сьогодні, що призводило до спалахів цвітіння водоростей, які після відмирання наповнювали морське дно насиченим і слизьким осадом, що призводило до зсувів.

"Під час подальшого холодного клімату та льодовикових періодів ці слизькі шари були перекриті товстими шарами грубого гравію, перенесеного льодовиками та айсбергами", – говорить Роберт Маккей, директор Антарктичного дослідницького центру Університету королеви Вікторії.

Точна причина минулих підводних зсувів у регіоні невідома, але дослідники знайшли найімовірнішу причину: танення льодовика через потепління клімату.

Саме ці зсуви призводили до землетрусів, а ті своєю чергою викликали інші зсуви, наслідком яких ставали цунамі.

Масштаб і розмір стародавніх океанських хвиль невідомі, але вчені відзначають два відносно недавні підводні зсуви, які спричинили величезні цунамі з людськими втратами.

Йдеться про цунамі Гранд Бенкс 1929 року, яке спричинило хвилі заввишки 13 метрів і вбило близько 28 людей біля узбережжя Канади Ньюфаундленд. А також про цунамі у Папуа-Новій Гвінеї 1998 року, що забрало 2200 життів.

Оскільки багато шарів осаду поховано під морським дном в Антарктиді, а льодовики на вершині суші повільно тануть, дослідники попереджають, що майбутні зсуви та цунамі можуть повторитися.

Нагадаємо, за даними іншого дослідження, до 2100 року через поступові зміни температури й опадів клімат на 50% Землі може істотно змінитися.

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