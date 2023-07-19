Біля Єрусалиму у печері знайшли артефакти, які язичники використовували для "розмов з мертвими"

Поблизу Єрусалиму дослідники знайшли предмети, які язичники використовували для магічного ритуалу розмови з померлими.

Про це повідомляє Live science.

Понад 120 масляних ламп, три людські черепи і леза сокир і списів археологи знайшли в ущелинах печери Теомім поблизу Єрусалима.

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Знайдені предмети свідчать про те, що місце використовувалося у римську епоху для "розмов з мертвими".

Дослідники вважають, що моторошні ритуали проводилися в печері Теомім, приблизно у 30 кілометрах на захід від Єрусалиму, між ІІ і IV століттями нашої ери.

Дослідники вважають, що моторошні ритуали проводилися між ІІ і IV століттями нашої ери

За словами Боаза Зіссу, археолога з Університету Бар-Ілан в Ізраїлі, більшість євреїв, які жили в регіоні, були знищені або вигнані правлячою Римською імперією після повстання, відомого як повстання Бар-Кохби, між 132 та 136 роками н.е.

Потім римляни знову заселили регіон людьми з інших частин своєї імперії, ймовірно, із Сирії, Анатолії та Єгипту.

"Нове язичницьке населення принесло з собою нові ідеї, звичаї і, очевидно, некромантію",– каже Боаза Зіссу.

Розмова з мертвими

Величезну печеру Теомім відвідували люди з доісторичних часів. Єврейські повстанці використовували її як схованку від римлян під час повстання Бар-Кохби.

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Під час розкопок дослідники виявили три скарби з золотими і срібними монетами того часу.

Величезну печеру Теомім часто відвідували люди з доісторичних часів

Некромантія вважалася злом і часто заборонялася в Римській імперії.

Однак поблизу багатьох стародавніх міст були таємні місця "оракулів", де можна було "поговорити з мертвими". Одним з таких місць стала печера.

"Там були ідеальні умови. "Печера трохи віддалена, але знаходиться не дуже далеко від головної дороги, вона глибока, але не занадто, а в її кінці є глибока шахта, яку вважали зв’язком із підземним світом", – сказав Зіссу.

Стародавні ритуали

Лампи, людські черепи та частини зброї були розташовані в щілинах величезної печери, часто настільки далеко, що дослідникам знадобилися довгі жердини з гачками на кінці, щоб дістати їх.

Стародавні люди, ймовірно, помістили їх туди також за допомогою жердин.

Іноді світильники вкладалися в стародавні бронзові чаші

Щілини занадто глибокі, щоб масляні лампи могли проливати багато світла, і дослідники спочатку подумали, що це артефакти хтонічного поклоніння – ритуалів, пов’язаних з духами підземного світу.

Однак наявність черепів дала змогу припустити, що справжня мета ритуалів була у "розмовах" з мертвими, які нібито могли передбачати майбутнє.

А ртефакти були ретельно покладені в глибокі щілини всередині печери

Автори дослідження пишуть, що кістки людей іноді використовували для встановлення контакту з ними після смерті, а мерехтіння полум’я можна було інтерпретувати як їхні повідомлення з підземного світу.

"Ця печера надає важливий доказ, що свідчить як про різноманітність релігійних практик у римський період, так і про різкий контраст між релігійним використанням печер політеїстами римського періоду та найдавнішими християнськими печерними церквами у Святій Землі", – сказав археолог Кен Дарк з Королівського коледжу Лондона, який не брав участі в дослідженні.

Фото: Боаз Зіссу/Археологічний проєкт печери Теомім