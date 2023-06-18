Поблизу Стоунхенджа археологи розкопали кладовище з курганами

У Великій Британії поблизу Стоунхенджа археологи розкопали кладовище курганів бронзової доби.

Вік знахідки становить близько 4,4 тисячі років. Вона розташована приблизно за 16 км від Стоунхенджа, пише Live Science.

Науковці вважають, що кладовище могло бути побудоване одночасно з більшою частиною Стоунхенджа.

Вчені не мають даних, що кладовище та споруда з кам’яних блоків пов’язані між собою, лиш припущення, що їх створювали в один часовий період.

Древні залишки на місці розкопок. Фото: Cotswold Archaeology

Багато археологів вважає, що Стоунхендж також був переважно місцем поховання. Хоч є версії про те, що він був місцем спільного збору або древнім календарем.

Цвинтар містить понад 20 круглих курганів. Вчені вважають, що їх побудували між 2400 р. до н. е. і 1500 р. до н. е.

Найменший знайдений курган має діаметр близько 10 м, а найбільший – 50 м. Більшість з них сягає 20-30 м.

"Кургани на кладовищі згруповані в "пари або невеликі кластери по шість штук", – повідомляє Live Science.

Cтародавнє кладовище. Фото: Cotswold Archaeology

Розкопки розпочали у 2022 році. Чотири кургани ідентифікували відразу, а п’ятий не змогли. Вчені припускають, що причиною могло бути те, що він був покритий пухким ґрунтом, змитим з височини.Один із курганів був оточений ровом овальної форми. Це свідчить про те, що він міг бути побудований раніше за інші (у період неоліту), який закінчився приблизно в 2400 році до н. е.

Археолог біля стародавнього цвинтаря. Фото: Cotswold Archaeology

У могилі поблизу зберігалися скелети дорослих і дітей. У рові знайшли залишки рогів благородного оленя, які високо цінувалися в неоліті. З них виготовляли інструменти, ритуальні артефакти і дрібні предмети, такі як шпильки та гребінці.

Археологи також розкопали залишки дев’яти інших поховань і три артефакти з могил серед курганів. Там знайшли древні круглі посудини для напоїв. Це вказує на те, що люди, які там поховані, належали до бронзової доби, яка була поширеною у Великій Британії приблизно після 2450 р. до н. е.

Нові знахідки археологів. Фото: Cotswold Archaeology

Археологічна команда також знайшла докази того, що люди, які там поховані, могли займатися ремеслом, поширеним у залізному віці.

Кургани складаються з понад 240 ям і стовпів. Вчені припускають, що деякі з них використовували для зберігання зерна, але більшість – для викидання сміття.

Нагадаємо, нещодавно науковці знайшли стародавні майстерні з муміфікації людей і тварин та нові гробниці, які могли належати священникам.