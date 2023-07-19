У США під землею знайшли нову багатоніжку без очей та з майже 500 ногами

Нову істоту – без очей і майже з майже 500 ногами – знайшли під землею Каліфорнії.
Нещодавно виявлений вид вперше був знайдений у парку дикої природи Уайтінг Ранч в окрузі Орандж, повідомляє The news tribune.
Багатоніжці дали назву Illacme socal.
"Істота пристосована до життя під землею і, швидше за все, ніколи не вилізе на поверхню, тому понад 18 мільйонів людей у регіоні, ймовірно, не знають, що ховається у них під ногами", – кажуть у Національному науковому фонді.
|Нову істоту – без очей і майже з майже 500 ногами – знайшли під землею Каліфорнії
Уперше вид виявив Пол Марек, доцент кафедри систематики Технічного університету Вірджинії, у квітні 2018 року.
Самки зазвичай більші за самців і "мають більше кілець і ніг".
Згідно з даними дослідників, найбільша багатоніжка, яку відстежували, мала 125 кілець і 486 ніг, тоді як найменша мала 51 кільце і 190 ніг.
Попри моторошний зовнішній вигляд істота, за словами дослідників, відіграє вирішальну роль в екосистемі регіону.
"Багатоніжки розщеплюють вмираючий і гниючий матеріал з рослин, грибів та інших джерел і забезпечують ґрунт ключовими поживними речовинами, які допомагають підтримувати нове життя", – кажуть науковці.
Дослідники вважають, що багатоніжкам загрожує вторгнення людей у їхні поселення та втрата середовища існування".
"Вивчення та каталогізація багатоніжок та інших видів, які живуть у землі під нами та харчуються нею, може допомогти нам прийняти обґрунтовані рішення щодо збереження біорізноманіття на цій планеті, а також допоможе зберегти навколишнє середовище, від якого залежать люди", – сказав Марек.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як виглядають комахи та інші безхребетні істоти зблизька.
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