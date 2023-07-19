У США під землею знайшли нову багатоніжку без очей та з майже 500 ногами

Нову істоту – без очей і майже з майже 500 ногами – знайшли під землею Каліфорнії.

Нещодавно виявлений вид вперше був знайдений у парку дикої природи Уайтінг Ранч в окрузі Орандж, повідомляє The news tribune.

Багатоніжці дали назву Illacme socal.

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"Істота пристосована до життя під землею і, швидше за все, ніколи не вилізе на поверхню, тому понад 18 мільйонів людей у регіоні, ймовірно, не знають, що ховається у них під ногами", – кажуть у Національному науковому фонді.

Нову істоту – без очей і майже з майже 500 ногами – знайшли під землею Каліфорнії

Уперше вид виявив Пол Марек, доцент кафедри систематики Технічного університету Вірджинії, у квітні 2018 року.

Самки зазвичай більші за самців і "мають більше кілець і ніг".

Згідно з даними дослідників, найбільша багатоніжка, яку відстежували, мала 125 кілець і 486 ніг, тоді як найменша мала 51 кільце і 190 ніг.

Попри моторошний зовнішній вигляд істота, за словами дослідників, відіграє вирішальну роль в екосистемі регіону.

"Багатоніжки розщеплюють вмираючий і гниючий матеріал з рослин, грибів та інших джерел і забезпечують ґрунт ключовими поживними речовинами, які допомагають підтримувати нове життя", – кажуть науковці.

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Дослідники вважають, що багатоніжкам загрожує вторгнення людей у їхні поселення та втрата середовища існування".

"Вивчення та каталогізація багатоніжок та інших видів, які живуть у землі під нами та харчуються нею, може допомогти нам прийняти обґрунтовані рішення щодо збереження біорізноманіття на цій планеті, а також допоможе зберегти навколишнє середовище, від якого залежать люди", – сказав Марек.

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