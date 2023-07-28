День української державності: коли та чому ми його відзначаємо

Другий рік поспіль 28 липня в Україні відзначають свято української державності. Володимир Зеленський підписав закон про запровадження свята під час урочистостей до Дня Незалежності у 2021 році.

Якщо президент підпише ще один законопроєкт, то 2024 року День державності відзначатимуть 15 липня у звʼязку із переходом на новий стиль Православної церкви України та Української греко-католицької церкви. У мирний час у цей день буде офіційний вихідний.

Також 28 липня у православних християн традиційно відзначається як День хрещення Київської Русі та князя Володимира. Як повʼязані ці свята та чому День української державності потрібен світові, "УП.Життя" пояснює разом із заступником директора інституту національної памʼяті Володимиром Тиліщаком.

Реклама:

Історія свята української державності

Українці є спадкоємцями Володимирового тризуба – це одне з тих гасел, які ми пропонуємо до відзначення цьогорічного дня державності, розповідає Володимир Тиліщака.

"Історія українського народу справді була історією без державності. Але це була історія боротьби, бо впродовж багатьох століть українці боролися за утвердження своєї державності і борються досі", – підкреслює історик.

Україна на карті/Depositphotos

За літописами, Україна як держава бере свій початок саме з часів Київської Русі. Історія українського народу почалася не 30, і не 130 років тому, додає Тиліщак. Українській державності більше тисячі років.

Багата історія України напряму повʼязана з Володимиром Великим, який 28 липня 988 року охрестив Русь і тим самим долучив її до європейської цивілізації.

Україні християнство передалося у спадок разом із культурою та традиціями Русі. Саме тому датою для свята державності обрали 28 липня.

"Точкою відліку нашої державності ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі-України, яку недаремно називають місцем, де все починається", – сказав президент Зеленський під час святкового параду на День незалежності у 2021 році.

Реклама:

Памʼятник Володимиру Великому у Києві/Depositphotos

Через звʼязок із днем хрещенням Русі та днем памʼяті Володимира свято перенесуть на 15 липня. Відповідний законопроєкт чекає на підпис президента. І, очевидно, буде підписаний, прогнозує історик.

"У нашому календарі є два свята, які мають звʼязок із церковним календарем. Це є День державності і День захисників та захисниць, який історично повʼязаний із святом Покрови. Відповідно, День памʼяті святого Володимира відзначатимуть 15 липня, а Покрову – 1 жовтня. Тож повʼязані з ними державні свята переведуть на новий стиль відповідно", – додає Володимир Тиліщак.

Тому з 2024 року свято державності відзначатимуть 15 липня.

Як і для чого відзначають День державності

Функцій у нового свята чимало: берегти історію, комунікувати у світі, бути ще одним способом боротися з російською пропагандою.

"Ми маємо справу з тим, що Росія як країна-агресор просуває різні маніпуляції щодо минулого, в тому числі щодо присвоєння української історичної спадщини", – каже історик.

Ми добре побачили це після широкомасштабного вторгнення. Міфи про Леніна здалися українцям абсурдними, але не всі країни світу чи навіть Європи змогли одразу зрозуміти, що це спотворення історії України.

"Завдяки десятилітнім старанням російських пропагандистів їхня історія у свідомості європейців отримала прямий звʼязок між середньовічною Руссю і Московським царством. Цей усталений стереотип доводиться руйнувати Україні досі.

Та війна, яку розпочала Росія в 2014 році, а у 2022 році перейшла до широкомасштабного вторгнення, дозволяє світові по-новому оцінювати історичні стосунки України та Росії. Але світу досі потрібно пояснювати, що Росія намагалася весь час привласнити українську історію", – підкреслює Тиліщак.

Люди з українськими прапорами/Depositphotos

Перед суспільством, владою, науковцями стоїть завдання популяризувати правдиву українську історію, враховувати помилки минулого і будувати майбутнє.

"Не існувало достатнього зацікавлення з боку інших країн, і активності з боку України. Остання абсолютно недостатньо працювала над популяризацією української історії в світі. Тому ця проблема залишається, і про неї потрібно говорити. Тут потрібні різні підходи та інструменти.

День Державності – один з тих інформаційних приводів, який нагадує, що Україна відзначає і вшановує свій звʼязок з Руссю", – резюмує історик.