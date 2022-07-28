Що ви знаєте про Хрещення та державотворення Русі? ТЕСТ

В Україні 28 липня відзначають одразу дві дати, які багато в чому пов’язані між собою – День хрещення Київської Русі та День державності України.
В умовах повномасштабної війни проти РФ Україна захищає і власну історію, адже росіяни протягом століть намагались позбавити українців спадку Русі.
"УП.Життя" пропонує вам пройти тест та дізнатись більше про витоки українського державотворення та поширення християнства на Русі.
Ще до того, як хрестити Русь, Володимир Великий спробував реформувати язичництво, побудувавши пантеон довкола головного бога. Якого саме?
Першою кам’яною церквою, яку Володимир Великий побудував в Русі, назвали Десятинною. Чому вона отримала свою назву?
Фундамент Десятинної церкви
Чому Хрещення Русі мало вирішальний вплив на українську державність?
Яка держава продовжила традицію державотворення Русі та вважається її наступницею?