Полярники показали крижані "млинці" в Південному океані. ВІДЕО

У Південному океані в районі Антарктичної дослідницької станції "Академік Вернадський" утворилися крижини, що нагадують млинці.

Подібне природне явище можна спостерігати після того, як лід під дією дрібних хвиль ламається на невеликі шматки.

Крижані млинці зняв на відео метеоролог 28-ї Української антарктичної експедиції Олександр Полудень, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

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"Вода неначе вкрита ковдрою з "млинців", – зауважують науковці.

Млинцевий лід в Антарктичному океані Фото: Національний антарктичний науковий центр

Вони нагадують, що такий лід може бути в діаметрі від 30 см до кількох метрів, а товщиною – до 10 см. І має офіційну назву млинцевий лід.

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Як пояснюють полярники, формуються "млинці" кількома способами:

коли лід замерзає не корою, а шматочками, які обточуються згодом;

через утворення ніласу, тобто еластичної льодової кори, що ламається під дією сильних дрібних хвиль.

Вчені такі "млинці" ще називають "крижаним лататтям". Зустріти подібне явище можна не лише в Антарктиді чи Арктиці, а й у інших морях чи прісних водоймах – зокрема, в Україні. Утім, таке явище у нас спостерігається набагато рідше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що площа морського льоду в Антарктиді дуже швидко скорочується.

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