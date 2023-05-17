Морські котики і трохи пінгвінів: полярники показали "осінніх" жителів Антарктики. ФОТО

В Антарктиці наближається зима, тож в українських полярників на станції "Академік Вернадський" поменшало галасливих сусідів.

Насамперед йдеться про субантарктичних пінгвінів, яких називають віслюковими через характерні крики.

Наразі цих птахів немає навколо станції, адже вони перемістилися північніше, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Цього літа їхня кількість на нашому острові Галіндез сягала 4 тисяч! Тож уявіть, яку віслючкову какофонію цілодобово слухали учасники експедиції (так-так, вночі ці милі тваринки теж не замовкають)", – кажуть полярники.

Утім, станцію "Вернадського" все одно оточує багато тварин: морські котики, слони, птахи. Фотографіями тварин поділився полярник Дмитро Кричун.

Пінгвіни вирушили у тепліші місця, але є морський котик. Фото: Дмитро Кричун

Коли в Україні весна, у холодній Антарктиці – осінь. Тому пінгвіни, якими полярники останні пів року тішили підписників, вирушають у тепліші місця.

"Зараз навколо станції пінгвінів немає, а от на острові ще можна зустріти окремих особин чи невеликі групи до 5 птахів.

Найімовірніше, це ті, в кого дещо "запізнився" період линьки. Інші ж, відбувши в нас шлюбний сезон та перелинявши, вирушили на північніші території, де тепліше, а отже є більший доступ до відкритих ділянок океану", – розповідають вчені.

На острові Галіндез ще є поодинокі пінгвіни або невеличкі групки

Відкрита вода життєво важлива для пінгвінів, адже в ній вони добувають їжу – криль та рибу.

Але клімат змінюється і зими в районі "Вернадського" стають теплішими, тому зустріти поодиноких пінгвінів на острові Галіндез та сусідніх островах можна навіть в зимові місяці.

Антарктичною весною пінгвіни мають повернутися

Водночас масове повернення пінгвінів має відбутись антарктичною весною.

Тоді птахи знову припливуть на Галіндез, щоб будувати гнізда і висиджувати малечу.

Антарктична осінь – це період гостювання на острові морських котиків та морських слонів

Натомість антарктична осінь – це період гостювання на острові субантарктичних морських котиків та молодих південних морських слонів.

"Котики припливають сюди для відпочинку на рівних кам'янистих "ложах". Причому, деяким з ним так до вподоби околиці "Вернадського", що вони не залишають їх і взимку", – кажуть полярники.

Котики припливають на острів для відпочинку на рівних кам'янистих "ложах"

Морські слони здебільшого мешкають в районі Субантарктики, де на островах з весни до осені (на період розмноження та линьки) влаштовують берегові лежбища, а взимку повертаються до морського способу життя.

"Водночас молоді тварини, які ще не беруть участь у розмноженні, восени іноді припливають на наш острів, щоб почілити. І, як і котики, дуже не люблять, коли хтось тривожить їхній солодкий сон", – кажуть дослідники.

Ось ще трохи котика. Слони, вочевидь, не потрапили в кадр

А ще полярникам зараз не дають сумувати деякі види птахів, які тримаються в районі станції весь рік. Наприклад, біла сивка чи домініканський мартин.

А ще полярникам "восени" не дають сумувати деякі види птахів

Нагадаємо, раніше українські полярники вперше показали маловідомий острів Нельсон.

Також дослідники почали вивчати поведінку китів за допомогою дронів.