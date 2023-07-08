Фото: miodrag ignjatovic/GettyImages
Тест

Крінж чи база. Як добре ви знаєте молодіжний сленг? ТЕСТ

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8 липня 2023

В українській мові є багато цікавих слів для опису не надто розумної людини: телепень, одоробло, неотеса, йолоп. Утім, підлітки частіше кажуть "лох" або "придурок".

Захоплення чи радість можна висловити словами "дивовижно", "пречарівно", "я приголомшений", але молодь каже "вау".

Пропонуємо вам перевірити, чи знаєте ви сленг сучасних підлітків та слова, які вони використовують в інтернеті.

Не засуджуйте нас за англізми у цьому тесті. Звісно, ми радимо вам вживати українські відповідники до іншомовних слів, колоритні діалектизми, жаргонізми, а якщо дуже хочеться полаятись – запозичити цікаві прокльони з "Кайдашевої сімʼї" Нечуя-Левицького.

Але цей тест покликаний розважити, розсмішити і трохи зблизити старших читачів із підлітками :)

Протестуйте себе!

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Яким словом підлітки можуть висловити згоду з якоюсь думкою, захоплення кимось?

Джерело: Nachasi
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Що означає слово “крінж”?

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Як називають застарілий мем?

Мем: біблія боблія
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Які слова підлітки часто використовують у значенні “мені дуже смішно”?

Мем: біблія боблія
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Яким з цих слів підлітки, яких цікавить аніме, називають дівчину?

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Що таке “рофлити”?

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Яким сленговим словом можна висловити згоду з кимось?

Фото: Inti St Clair/GettyImages
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Які з цих слів молодь інколи вживає у значенні “хлопець”?

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Яке з цих слів може означати “вживати наркотики”?

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Хто такий “краш”?

Фото: millann/GettyImages
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Яке з цих слів молодь ще іноді використовує?

12/17

Яке з цих слів є сленговим?

Джерело: біблія боблія/телеграм
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Які слова підлітки можуть використати, щоб висловити захоплення чимось (крім "бази")?

14/17

Як підлітки в інтернеті можуть сказати “мене це дуже злить”?

15/17

Що таке “вайб”?

16/17

Яке з цих слів НЕ є сленговим?

17/17

Яке з цих слів молодь реально використовує?

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