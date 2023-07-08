Крінж чи база. Як добре ви знаєте молодіжний сленг? ТЕСТ

В українській мові є багато цікавих слів для опису не надто розумної людини: телепень, одоробло, неотеса, йолоп. Утім, підлітки частіше кажуть "лох" або "придурок".

Захоплення чи радість можна висловити словами "дивовижно", "пречарівно", "я приголомшений", але молодь каже "вау".

Пропонуємо вам перевірити, чи знаєте ви сленг сучасних підлітків та слова, які вони використовують в інтернеті.

Не засуджуйте нас за англізми у цьому тесті. Звісно, ми радимо вам вживати українські відповідники до іншомовних слів, колоритні діалектизми, жаргонізми, а якщо дуже хочеться полаятись – запозичити цікаві прокльони з "Кайдашевої сімʼї" Нечуя-Левицького.

Але цей тест покликаний розважити, розсмішити і трохи зблизити старших читачів із підлітками :)

Протестуйте себе!