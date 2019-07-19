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Тест

Лайтесь українською смачно: перевірте, наскільки красиво ви зумієте це зробити. ТЕСТ

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19 липня 2019

А щоб вас біда у сраку цілувала! 

Ні, ми вас не ображаємо, а бажаємо усього доброго. Адже це - тост.

Впродовж останніх тижнів в Україні активно обговорювали ініціативу Ольги Богомолець про "дематюкацію" української мови, цитували класиків, які вживали матюки.

І навіть читали рішення суду: там чоловік назвав мера Тетіїва "гандоном", але зміг довести в суді, що мав на увазі письменника-фантаста.

Завдяки цим трагікомічним історіям ми вирішили почитати словник нецензурної лексики української мови докторки філологічних наук, професорки Лесі Ставицької і вибрати звідти трохи "смачних" словечок. 

Адже лаятися і вживати міцне слівце українською теж треба красиво! Перевірте, наскільки вам це вдасться!

Цікавий факт: більшу частину словника Леся Ставицька уклала під час перебування в Українському науковому інституті Гарвардського університету у 2006 році.

Усі картинки: Depositphotos

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Щось у мене голова в труси падає… - так можна сказати, коли ми...

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Як можна назвати чоловіка, схильного до залицяння до жінок?

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Як по-іншому можна сказати “мастурбувати”?

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Про нікчемну людину можна сказати усіма фразами, крім:

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Усі ці вислови означають “потрапити в халепу”, крім:

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Усі ці вислови означають “блювати”, крім:

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“Він уміє сракою цвяхи витягати!” можна сказати про:

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Як можна сказати про когось, хто відчуває сильний переляк?

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Як по-іншому можна сказати “постаріти”?

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Котрий з цих висловів означає “Ні туди, ні сюди”:

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