Лайтесь українською смачно: перевірте, наскільки красиво ви зумієте це зробити. ТЕСТ

А щоб вас біда у сраку цілувала!

Ні, ми вас не ображаємо, а бажаємо усього доброго. Адже це - тост.

Впродовж останніх тижнів в Україні активно обговорювали ініціативу Ольги Богомолець про "дематюкацію" української мови, цитували класиків, які вживали матюки.

І навіть читали рішення суду: там чоловік назвав мера Тетіїва "гандоном", але зміг довести в суді, що мав на увазі письменника-фантаста.

Завдяки цим трагікомічним історіям ми вирішили почитати словник нецензурної лексики української мови докторки філологічних наук, професорки Лесі Ставицької і вибрати звідти трохи "смачних" словечок.

Адже лаятися і вживати міцне слівце українською теж треба красиво! Перевірте, наскільки вам це вдасться!

Цікавий факт: більшу частину словника Леся Ставицька уклала під час перебування в Українському науковому інституті Гарвардського університету у 2006 році.

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