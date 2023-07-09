Телескоп Вебба зазнімкував 4 гігантські планети. ФОТО

Космічний телескоп Джеймс Вебб сфотографував Уран, Нептун, Сатурн та Юпітер.

Знімки були зроблені 25 червня, однак науковцям довелось їх трохи обробити, повідомляє Science Alert.

Сатурн

Диск Сатурна на новому зображенні досить темний, у ньому відсутні характерні смуги хмар, він виглядає відносно невиразним тьмяно-коричневим.

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Це пов’язано з довжинами хвиль, у яких телескоп бачить Всесвіт – ближньому та середньому інфрачервоному діапазоні (зазвичай не видимому для людини).

Фото: телескоп Вебба

Команда під керівництвом планетолога Лі Флетчера з Університету Лестера у Великій Британії сподівається виявити нові кільцеві структури на Сатурні. Науковці також очікують виявити молоді супутники, що обертаються навколо газового гіганта.

На знімках видно, що полярна область темна. Науковці припускають, що причиною може бути невідомий аерозольний процес.

Атмосфера навколо диска Сатурна є доволі яскравою. Це може бути результатом флуоресценції метану, або світіння триводню.

Юпітер

Знімки Юпітера зробили ще у серпні минулого року. У обробці вони виглядають приголомшливо.

Вчені побачили, як полярні сяйва мерехтять на полюсах цієї планети-гіганта. Їх не видно в оптичних довжинах хвиль.

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Юпітер зблизька

Завдяки цим знімкам астрономи також побачили менш відомі супутники Юпітера: Амальтею та Адрастею.

"Це одне зображення підсумовує науку про нашу програму системи Юпітера, яка вивчає динаміку та хімію самого Юпітера, його кілець і супутникової системи", – сказав астроном та керівник дослідження Тьєррі Фуше з Паризької обсерваторії у Франції.

Нептун

Знімки Нептуна почали досліджувати у вересні 2022 року. Цій планеті раніше приділяли менше часу через значну віддаленість у Сонячній системі.

Однак на фото з телескопа Джеймса Вебба видно неймовірні крильця крижаного гіганта – і вперше в інфрачервоному діапазоні.

Нептун

Також на знімках видно яскраву смугу, яка оточує екватор планети. Науковці вважають, що він може бути ознакою глобальної атмосферної циркуляції Нептуна.

Уран

Спостереження Вебба за квітень 2023 року не розв'язують питання вчених, чому Уран має нахил в бік.

На зображеннях з телескопа дослідники змогли виявити 11 із 13 структур неймовірної системи кілець Урана, а ще побачили незрозуміле освітлення атмосфери над полярною шапкою планети. Тож стосовно Урану у науковців залишилось більше питань, аніж вони отримали відповідей.