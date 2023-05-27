У NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів. ФОТО

У NASA опублікували чотири зображення зоряного неба, використовуючи дані з космічних телескопів Джеймса Вебба та Хаббл, а також з рентгенівської обсерваторії Чандра.

Про це повідомляють у Space.com.

Чотири світлини Всесвіту створили завдяки рентгенівським променям, інфрачервоному випромінюванню та видимому світлу.

На першій фотографії зображена спіральна галактика NGC 1672, яка розташована на відстані приблизно 60 мільйонів світлових років від Землі.

Галактика NGC 1672. Фото: NASA

На фото видні кілька областей, які випромінюють інтенсивне рентгенівське світло фіолетового кольору. За даними NASA, це надщільні об’єкти – нейтронні зорі та чорні діри.

На другому знімку показано спіральну галактику Messier 74, яку астрономи порівнюють із галактикою Чумацький Шлях, де розташована Сонячна система.

Галактика Messier 74. Фото: NASA

Галактика M74 розташована приблизно за 32 мільйони світлових років від Землі. Через свій тьмяний колір її важче помітити за допомогою маленьких телескопів, тому астрономи також називають її "Фантомною галактикою".

Інше зображення показує молоде розсіяне зоряне скупчення в сузір'ї Змії – Мессьє 16, яке також називають Туманністю Орла.

Сузір'я Мессьє 16. Фото: NASA

M16 знаходиться на відстані приблизно 6500 світлових років від нас. На зображенні видно область зореутворення "Стовпи Творіння" – хмари пилу та газу, що містять молоді зірки, найінтенсивніші з яких виділено рожевим та фіолетовим кольором.

На четвертому зображенні видно галактичну туманність NGC 346, яка розташована в карликовій галактиці "Мала Магелланова Хмара", на відстані 200 тисяч світлових років від Землі.

галактична туманність NGC 346. Фото: NASA

Яскрава фіолетова пляма в лівій частині зображення – це наслідки вибуху зірки галактики.

На знімку NGC 346 поцяткована фіолетово-білими плямами рентгенівського випромінювання, яке випромінюють молоді масивні зірки.

Зазначається, що це зображення є унікальним серед чотирьох, оскільки воно містить дані не лише Чандри, Вебба та Хаббла, а й телескопа New Technology Європейської південної обсерваторії, телескопа XMM-Newton Європейського космічного агентства та космічного телескопа Spitzer NASA, який наразі вийшов з експлуатації.

Раніше ми повідомляли, що космічний телескоп Джеймса Вебба створив найглибше та найчіткіше наукове фото космосу.