У Єгипті виявили рештки невідомого кита віком 41 млн років

У Єгипті палеонтологи виявили вимерлий вид китів, який жив 41 млн років тому. Саме тоді предки китів тільки завершували перехід із суші в море, пише Science Alert.

Екземпляр знайшли в єгипетському оазисі Файюм на території заповідника Ваді-ель-Раян. Вид назвали на честь фараона Тутанхамона – Tutcetus rayanensis

Зразок має довжину близько 2,5 метрів. Його маса сягає 187 кілограм. Це вид з сімейства китоподібних базилозаврид.

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Станом на сьогодні нововиявлений кит є найменшим з цього сімейства, чиї представники жили виключно у воді.

"Чудове відкриття, яке документує одну з перших фаз переходу до повністю водного способу життя", – сказав керівник групи дослідників Хешам Саллам з Американського університету в Каїрі про відкриття.

Він також додав, що базилозавриди розвинули риси, які схожі на риби. Це включає тіло, міцний хвіст, ласти і плавник. Водночас останні задні кінцівки цього виду, можливо, використовувалися для спарювання.

Фото: Інтерпретація художника вимерлого кита (Автор зображення: Ахмед Мурсі та Хешам Саллам)

Інший співавтор дослідження, Ерік Зайфферт з Університету Південної Каліфорнії додав, що еоценові викопні місця в Західній пустелі Єгипту вже не перший рік є важливими для розуміння ранньої еволюції китів.

Сьогодні оазис Файюм за 150 км від Каїра – місце, де вже вчені встигли виявити сотні скам’янілостей найдавніших форм китів.

Нагадаємо, раніше в Перу виявили кита, який міг бути найважчою твариною в історії планети.

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