У Перу виявили рештки кита, який може бути найважчою твариною в історії

У Перу знайшли скам’янілості вимерлих видів китів, які могли мати масу тіла 85-340 тонн. Істоти, ймовірно, були важчими за синіх китів.

Скам’янілі кістки стародавньої істоти, яка "патрулювала" прибережні води 40 мільйонів років тому, належать нововідкритому виду, який є претендентом на звання найважчої тварини, яка коли-небудь існувала на Землі, повідомляє The Guardian.

Мисливці за скам’янілостями виявили залишки величезного та давно вимерлого кита у скелі у пустелі Іка на півдні Перу.

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Дослідники вважають, що повністю дорослі особини могли важити сотні тонн.

"Це було дуже несхоже на те, що я бачив раніше. Ця тварина мала найважчий скелет серед ссавців, можливо, це був найважчий хребетний", – сказав Альберто Колларета, палеонтолог з Університету Пізи, який працював над скам’янілостями.

Реконструкція Perucetus colossus Фото: Альберто Дженнарі

Досі синій кит вважався твариною з найбільшим розміром тіла.

Величезний скелет Хоуп, синього кита, який нависає над відвідувачами Музею природної історії в Лондоні, має довжину понад 25 метрів і важить 4,5 тонни.

Однак новий вид, названий Perucetus colossus на честь країни походження та його гігантських розмірів, міг бути більшим і важчим за синього кита, кажуть вчені.

Попри довжину всього 20 метрів, скелет P. colossus був би в два-три рази важчий за скелет 25-метрового синього кита через його щільніші кістки.

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За оцінками дослідників, маса його тіла складала б від 85 до 340 тонн.

Вчені дійшли такого висновку після порівняння 13 хребців, 4 ребер і 1 стегнової кістки P. colossus з кістками близьких родичів кита.

Окрім величезних розмірів, P. colossus, схоже, мав передні кінцівки для ходіння по морському дну та маленькі рудиментарні задні кінцівки.

На відміну від більшості китів, які мають відносно легкий скелет і можуть полювати на рибу, що швидко рухається, та інших морських істот, P. colossus мав важчі кістки і, швидше за все, був падальщиком, який повільно плавав.

Знахідка дає важливу інформацію про гігантизм у ранніх китоподібних тварин, до яких належать дельфіни, кити та морські свині.

Тревіс Парк, доктор наук і співробітник Музею природної історії в Лондоні, який не брав участі в роботі, сказав, що відкриття свідчить про те, що китоподібні досягли надзвичайної маси тіла приблизно на 30 мільйонів років раніше, ніж вважалося.

Інші великі базилозавриди, або стародавні кити, які жили поруч з P. colossus, ймовірно, були більш стрункими, змієподібними та гнучкими, що робило тварину дуже відмінною від будь-яких китоподібних.

"Це показує нам, що нам ще потрібно багато чого дізнатися про те, на що були здатні китоподібні до еволюції сучасних груп", – сказав Парк.