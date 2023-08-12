У Китаї знайшли череп, який може належати невідомому роду людей

Фрагменти щелепної кістки, знайдені в Китаї, мають ознаки, як у сучасних, так і в архаїчних людей.

Антропологи в Китаї знайшли фрагменти нижньої щелепи, які, ймовірно, належали до невідомої людської лінії, повідомляє Live science.

Згідно з новим дослідженням, кістка, якій близько 300 тис. років, належала підлітку та має унікальну мозаїку стародавніх і сучасних рис.

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Дослідники виявили майже повний череп, який назвали HLD 6.

Комп’ютерна реконструкція фрагментів черепа та щелепи, знайдених у Китаї. Зображення: See Eurekalert

Початкові дослідження у 2019 і 2021 роках показали, що людині, якій належала кістка, було 12-13 років. Вона мала сучасне людське обличчя, але її череп більше нагадував череп найдавнішого Homo sapiens.

Після виявлення нового фрагмента нижньої щелепи у грудні 2020 року дослідники оглянули та реконструювали кістку для подальшого аналізу.

Вони представили свої висновки в дослідницькій статті, опублікованій 31 липня 2023 року у Journal of Human Evolution.

Вчені зробили 20 вимірювань нижньої щелепи і порівняли її з 83-ма раніше викопаними.

Попри те, що HLD 6 має сучасні людиноподібні риси у лицьових кістках, його нижня щелепа має складніший набір рис, який відповідає різноманіттю людського роду в середньому плейстоцені.

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Це означає, що давні люди могли бути пов’язані з Homo sapiens, неандертальцями чи денісовцями, або могли бути зовсім іншим видом.

Кріс Стрінгер, керівник дослідження еволюції людини в Музеї природної історії в Лондоні, який не брав участі в цьому дослідженні, сказав, що череп і нижня щелепа дуже цікаві, але він не вважає, що HLD 6 тісно пов’язаний з Homo sapiens.

"Представлені дані свідчать про відмінну комбінацію ознак, яка підтримує ідею третьої людської лінії в Китаї, а не сапієнсів і не неандертальців", – сказав він.

Для того, щоб повністю зрозуміти, як наш людський вид еволюціонував, змішувався з іншими та переміщався по світу, необхідно провести більше досліджень, вважає Стрінгер.

"На величезних територіях Африки та південно-східної Азії досі не знайдено жодної стародавньої кістки чи черепа, хоча кам’яні знаряддя показують, що там були люди, і на всьому Індійському субконтиненті поки що є лише одна значна скам’янілість стародавньої людини", – каже вчений.

За останнє десятиліття дослідники знайшли останки щонайменше 16 осіб у східно-центральному Китаї, приблизно за 1200 км на південь від Пекіна.

Попередній аналіз останків показав, що вони датуються періодом від 275 до 331 тис. років тому або епохою пізнього середнього плейстоцену від 2,6 млн до 11,7 тис. років тому.

Цей період є ключовим для розуміння еволюції нашої людської лінії. Дослідження ускладняються наявністю інших, нині вимерлих гілок людського дерева, таких як неандертальці та денісовці.

Нагадаємо, археологи в Іспанії знайшли докази канібалізму неандертальців, які жили понад 53 тисячі років тому.