Неандертальці були канібалами: вчені знайшли нові підтвердження

Археологи в Іспанії знайшли докази канібалізму неандертальців, які жили понад 53 тисячі років тому.

Про це йдеться у дослідженні археологів з Каталонського інституту палеоекології та соціальної еволюції людини (IPHES) і Інституту CERCA, повідомляє Heritage Daily.

Науковці ведуть розкопки у Ковес-дель-Толь-де-Моїа – системі печер в Барселоні. Там вони знайшли фрагменти черепа молодого неандертальця та ключицю.

Останки мають кілька порізів, які вказують на те, що вони були оброблені іншими неандертальцями.

Фото: ICREA

Археологи припускають, що вони були з’їдені їхніми родичами під час акту канібалізму.

Інші рештки фрагментовані – можливо, неандертальці прагнули отримати доступ до поживних речовин, що містяться в кістках.

Рештки були розкидані по поверхні біля входу в печеру та змішані з кістками та зубами інших тварин.

Розкопки проводять у 2-кілометровій печері, яка розташована в долині Торрент-Мал. Вона утворилася в результаті розчинення неогенового вапняку.

За оцінками фахівців, під час середнього палеоліту в ній жили кілька груп неандертальців. Про це свідчать попередні відкриття трьох неандертальських дітей і кам'яних знарядь.

Дослідники зазначають, що це не перший задокументований випадок канібалізму серед неандертальців. Але перший у Південній Каталонії.

Вчені додають, що поїдання людей не було розповсюдженим явищем, але у Європі є кілька місць, де знайшли підтвердження подібним практикам.