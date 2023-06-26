Неандертальці були канібалами: вчені знайшли нові підтвердження

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 червня 2023

Археологи в Іспанії знайшли докази канібалізму неандертальців, які жили понад 53 тисячі років тому.

Про це йдеться у дослідженні археологів з Каталонського інституту палеоекології та соціальної еволюції людини (IPHES) і Інституту CERCA, повідомляє Heritage Daily.

Науковці ведуть розкопки у Ковес-дель-Толь-де-Моїа – системі печер в Барселоні. Там вони знайшли фрагменти черепа молодого неандертальця та ключицю.

Останки мають кілька порізів, які вказують на те, що вони були оброблені іншими неандертальцями. 

 Фото: ICREA

Археологи припускають, що вони були з’їдені їхніми родичами під час акту  канібалізму. 

Інші рештки фрагментовані – можливо, неандертальці прагнули отримати доступ до поживних речовин, що містяться в кістках.

Рештки були розкидані по поверхні біля входу в печеру та змішані з кістками та зубами інших тварин. 

Розкопки проводять у 2-кілометровій печері, яка розташована в долині Торрент-Мал. Вона утворилася в результаті розчинення неогенового вапняку.

За оцінками фахівців, під час середнього палеоліту в ній жили кілька груп неандертальців. Про це свідчать попередні відкриття трьох неандертальських дітей і кам'яних знарядь.

Дослідники зазначають, що це не перший задокументований випадок канібалізму серед неандертальців. Але перший у Південній Каталонії. 

Вчені додають, що поїдання людей не було розповсюдженим явищем, але у Європі є кілька місць, де знайшли підтвердження подібним практикам.

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