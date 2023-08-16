Знайомтесь, старенька Мейзі: вчені показали найдавнішу відому галактику Всесвіту

Галактика Мейзі відтепер підтверджена астрономами як найдавніша серед усіх відомих у Всесвіті.

Про це пише Science Alert з посиланнями на дослідження в журналі Nature.

Мейсі зафіксував телескоп Джеймса Вебба, а спектроскопічний аналіз підтвердив вік об'єкта. Ця галактика виникла через 390 мільйонів років після Великого вибуху, вважають науковці.

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Астроном Пабло Аррабала Харо з NOIRLab Національного наукового фонду США зазначив, що ранній Всесвіт насправді набагато "більш населений", ніж припускали раніше.

Галактика Мейзі. Фото: NASA/STScI/CEERS/TACC/University of Texas at Austin

"Цікавинка у галактиці Мейзі полягає в тому, що вона була однією з перших далеких галактик, ідентифікованих телескопом Джеймса Вебба. З цього набору вона була першою, яку фактично підтвердили спектроскопічно", – каже астроном Стівен Фінкельштейн з Техаського університету в Остіні.

Фото: NASA

Саме Фінкельштейн виявив Мейзі, і назвав галактику на честь своєї доньки, адже відкриття збіглось з її днем народження.

Для визначення віку галактик у науковців є кілька способів.

Найкращий, на їхню думку, інструмент – це червоне зміщення. Оскільки Всесвіт розширюється зі швидкістю прискорення, більшість об’єктів далеко за межами нашої галактики віддаляються. Це призводить до того, що світло стає "розтягнутим": його довжини хвилі стають довшими і "згасають" до більш червоних частин спектра.

Телескоп Вебба також є потужним інструментом, який вивчає Всесвіт у цих інфрачервоних хвилях. Завдяки ньому вченим вдається "зазирнути" в ранній Всесвіт.

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Спектроскопічний інструмент NIRSpec розділяє світло на різні довжини хвиль ближнього інфрачервоного діапазону для більш детального аналізу.

За його даними, галактика Мейзі утворилась приблизно через 390 мільйонів років після Великого вибуху. А світло від неї подорожувало приблизно 13,4 мільярда років, перш ніж галактику зміг "побачити" телескоп Вебба.

"Було б справді складно пояснити, як Всесвіт міг так швидко створити таку масивну галактику. Я думаю, це був найімовірніший результат, адже він був таким екстремальним, яскравим, при такому високому червоному зміщенні", – зазначає Фінкельштейн.

Нагадаємо, нещодавно люди спостерігали зорепад Пересеїди – один із найпотужніших метеорних потоків року. Як це виглядало з різних куточків світу ми показували тут.