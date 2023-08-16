Знайомтесь, старенька Мейзі: вчені показали найдавнішу відому галактику Всесвіту

Галактика Мейзі відтепер підтверджена астрономами як найдавніша серед усіх відомих у Всесвіті.
Про це пише Science Alert з посиланнями на дослідження в журналі Nature.
Мейсі зафіксував телескоп Джеймса Вебба, а спектроскопічний аналіз підтвердив вік об'єкта. Ця галактика виникла через 390 мільйонів років після Великого вибуху, вважають науковці.
Астроном Пабло Аррабала Харо з NOIRLab Національного наукового фонду США зазначив, що ранній Всесвіт насправді набагато "більш населений", ніж припускали раніше.
|Галактика Мейзі. Фото: NASA/STScI/CEERS/TACC/University of Texas at Austin
"Цікавинка у галактиці Мейзі полягає в тому, що вона була однією з перших далеких галактик, ідентифікованих телескопом Джеймса Вебба. З цього набору вона була першою, яку фактично підтвердили спектроскопічно", – каже астроном Стівен Фінкельштейн з Техаського університету в Остіні.
|Фото: NASA
Саме Фінкельштейн виявив Мейзі, і назвав галактику на честь своєї доньки, адже відкриття збіглось з її днем народження.
Для визначення віку галактик у науковців є кілька способів.
Найкращий, на їхню думку, інструмент – це червоне зміщення. Оскільки Всесвіт розширюється зі швидкістю прискорення, більшість об’єктів далеко за межами нашої галактики віддаляються. Це призводить до того, що світло стає "розтягнутим": його довжини хвилі стають довшими і "згасають" до більш червоних частин спектра.
Телескоп Вебба також є потужним інструментом, який вивчає Всесвіт у цих інфрачервоних хвилях. Завдяки ньому вченим вдається "зазирнути" в ранній Всесвіт.
Спектроскопічний інструмент NIRSpec розділяє світло на різні довжини хвиль ближнього інфрачервоного діапазону для більш детального аналізу.
За його даними, галактика Мейзі утворилась приблизно через 390 мільйонів років після Великого вибуху. А світло від неї подорожувало приблизно 13,4 мільярда років, перш ніж галактику зміг "побачити" телескоп Вебба.
"Було б справді складно пояснити, як Всесвіт міг так швидко створити таку масивну галактику. Я думаю, це був найімовірніший результат, адже він був таким екстремальним, яскравим, при такому високому червоному зміщенні", – зазначає Фінкельштейн.
Нагадаємо, нещодавно люди спостерігали зорепад Пересеїди – один із найпотужніших метеорних потоків року. Як це виглядало з різних куточків світу ми показували тут.
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