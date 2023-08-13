Зорепад Персеїди 2023 зі всіх куточків світу. ФОТО

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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13 серпня 2023

Зорепад Пересеїди – один із найпотужніших метеорних потоків року. Це щорічне астрономічне явище, коли Земля перетинає шлях комети Свіфта-Туттля.

Під час цього явища метеорити згорають в атмосфері Землі. І це створює яскравий світловий ефект. Пік потоку припадає на серпень – цього року в ніч з 12 на 13 число.

У цей час в небі можна було побачити до тисячі падаючих зірок.

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"Українська Правда. Життя" зібрала найгарніші фото з піку зорепаду Персеїди 2023.  

 Фото: Зорепад на території однією з провінцій Китаю. VCG/Gettyimages.com 

Вони охоплюють різноманітні куточки світу. Одні з найдивовижніших фото за цю ніч зробили на території Китаю та Індії. 

 Фото: Явище в турецькому Ізмірі. Anadolu Agency/Gettyimages.com 

Та не менш цікавими світлини були в Туреччині та Канаді. 

 Фото: Зорепад Персеїди в Канаді. Mark Teasdale/Twitter

 А ось такий епізод зафільмувала мешканка штату Колорадо в США. 

 Фото: Katie/Twitter

Хоча пік зорепаду припав на ніч сьогодні, це не все. Його можна буде спостерігати й у ніч з 13 на 14 серпня.

Якщо ви маєте бажання побачити це явище, варто знаходитися у віддалених містах з мінімум світлового забруднення. 

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Раніше ми розповідали про кращі місця України, щоб споглядати за метереотними дощами.   

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