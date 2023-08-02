"Не встигли сісти за нові парти": учениця Миколаївського ліцею розповіла про навчання під час війни

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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2 серпня 2023

13-річна Марія Чишко – учениця восьмого класу Миколаївського ліцею №55. Дівчина розповідає, що школа відкрита й на щастя, ціла, втім приходити туди на навчання небезпечно, адже в ній немає укриття. 

Під час пандемії коронавірусу навчання відбувалося в змішаному форматі – два тижні щомісяця були офлайн. 

Від початку повномасштабного вторгнення дівчина вчиться вдома. Каже, вже й не пам’ятає, коли востаннє приходила на уроки до школи.  

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"7 клас я завершила дуже добре, в мене гарні оцінки. Але навчання онлайн – це.. Часто підвисає сайт і неможливо виконати якийсь тест. Ти наче все знаєш, але коли все висне, то починаєш нервувати й дзвонити вчителю – це не дуже комфортно", – мовить Маша. 

8-класниця Миколаївського ліцею Маша Чишко. Фото дівчини

Найбільше з предметів дівчина любить математику. Розповідає, що складнощі виникли, зокрема з темою про ділення раціональних дробів. 

Аби зрозуміти тему, Маша знайшла старі зошити старшого брата, де були всі пояснення й додатково брала інформацію з інтернету.  

"І нині ця тема в мене просідає. Під час уроків з математики, банально, хотілося постояти біля дошки й щось порішати", – додає учениця. 

Підвальне приміщення школи, яке хочуть облаштувати під бомбосховище. Фото: Українська правда

Нині Маша готується до нового навчального року й приглядає нові канцтовари з надією піти в школу офлайн.

Навіть якщо ні, додає дівча, з новими зошитами цікавіше вчитися вдома. 

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"Я сподіваюся, що у вересні ми вийдемо на навчання офлайн. Дуже хочеться зустрітися з однокласниками й походити по школі.  

Незадовго до повномасштабного вторгнення нам поставили нові парти, то ми навіть не встигли за ними посидіти", – підводить дівчина. 

Нагадаємо, "Українська правда. Життя" спільно з міжнародним благодійним фондом savED прагне акумулювати зусилля українців та зібрати кошти на облаштування безпечного бомбосховища для 55-го ліцею у Миколаєві. 

Ми закликаємо читачів долучитися до збору 4 мільйонів гривень, необхідних для облаштування безпечного бомбосховища для дітей згідно з вимогами ДСНС.

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/9n5fV5yaRX 

Номер картки банки:

5375 4112 0721 7238

Додаткові посилання на збір:

https://pay.fondy.eu/s/6HgD

Paypal фонду savED:

sol.savedschools@gmail.com

Крім того, представники бізнесу, які мають можливість і хочуть допомогти облаштувати укриття необхідними меблями та технічними засобами для дітей, можуть звертатися безпосередньо до директорки savED Олени Северенчук: o.severenchuk@saved.foundation

Раніше у підвалі Миколаївського ліцею був тир. Фото: Українська правда

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