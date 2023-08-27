Тисячі смертей від COVID-19 у США можна було б уникнути, якби не дезінформація від лікарів – дослідження

Поширення дезінформації про COVID-19 могло коштувати тисячі життів. Згідно з новим дослідженням, 52 американських лікарі поширювали неправдиву інформацію про коронавірус.

Це включає твердження "більшість тих, хто отримав вакцину від COVID, помруть до 2025 року", пише видання Science Alert.

Питання вивчали дослідники громадської охорони здоров’я Массачусетського університету Амхерсту. Воно є першим, де визначили типи дезінформації про коронавірус, поширену лікарями США.

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Сахана Суле з Массачусетського університету разом з колегами дійшла висновку, що з 1 млн смертей від інфекції, третину можна було уникнути.

Під час вивчення дезінформації у медіа про COVID-19, її команда виявила 52 лікарі, які поширювали неправдиві твердження. Вони отримали ліцензії в 29 штатах, але десятки років поширювали медичну дезінформацію.

Найкращим "помічником" у цьому був Twitter. Там 37 лікарів поширювали дезінформацію через сайт для 9 млн підписників. Також використовували інші соцмережі та новинні видання.

Дезінформацію вимірювали в 4-х категоріях: ліки, вакцини, маски і дистанція, а також інші неправдиві заяви. Наприклад, деякі лікарі стверджували, що більшість випадків COVID-19 було виявлено у нібито вакцинованих людей.

Також лікарі згадували про безпліддя, пошкодження імунної системи. Траплялася дезінформація про хронічні захворювання у дітей та рак, нібито викликані коронавірусом. Певна інформація стосувалася реклами неефективних ліків проти хвороби.

Певні типи говорили про недоцільність використання масок. А дехто з лікарів поширював теорії змови про нібито приховуваня урядом важливої інформації.

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Суле говорить, що мотивація лікарів вимагає додаткових досліджень. Але колеги з’ясували, що поширення дезінформації стало прибутковим.

Американські лікарі Frontline Doctors заробили щонайменше 15 мільйонів доларів США, призначаючи гідроксихлорохін з бактерицидною дією, та івермектин, який перорально застосовують від глистів, кліщів і вошей, для лікування COVID-19 через свою телемедичну послугу в розмірі 90 доларів за консультацію.

Раніше ми розповідали про те, як і якими способами поширює дезінформацію РФ.