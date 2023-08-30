"Хочу вчитися без страху, що у школу влучать рашисти": учням миколаївського ліцею потрібне укриття

Учні ліцею № 55 у Миколаєві хочуть навчатися очно, однак для цього у школі необхідно побудувати укриття.

Школярки Дар'я Журавель та Валерія Голікова розповіли "Українській правді. Життя", чому для них важливе офлайн-навчання у школі.

Дар'я Журавель перейшла у 11 клас. За її словами, онлайн-навчання у її ліцеї на високому рівні.

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"Щодня проводяться онлайн-уроки за таким же графіком як і у школі, але все одно для мене це більш самостійна форма навчання", – каже школярка.

Дар'я Журавель

Дар'я переконана, що очне навчання є більш зручним та якісним, ніж дистанційне.

"Коли ти дивишся в екран комп’ютера – це одна справа, а коли вчитель перед тобою і ти сконцентрований – зовсім інша. Адже протягом дня я знаходжусь вдома і іноді стає складно навчатися у місці, де відпочиваєш", – розповідає Даша.

Учениця також зазначає, що іноді бувають перебої з інтернетом, що робить навчання неможливим.

"Попереду в мене 11 клас. Я відчуваю, що буде складно осилити все це онлайн. Тож укриття і справді допомогло б учням нашого ліцею здобувати знання якісніше і повернуло б учням живе спілкування, якого зараз так мало", – говорить Даша.

Валерія Голікова переходить з 1 вересня до 9 класу. Вона каже, що з початку повномасштабного вторгнення багато її однокласників та вчителів були вимушені покинути Миколаїв.

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Однак через місяць після початку великої війни її школа почала дистанційне навчання.

Валерія Голікова

"Під час такого формату навчання я стикнулась з багатьма проблемами. Я не розуміла матеріал, який викладали вчителі онлайн. Після закінчення уроків я не сідала робити домашні завдання, бо окрім уроків вчителі ще давали матеріали для самостійного опрацьовування. Весь цей процес займав багато часу", – розповідає дівчинка.

Під час навчання Валерія мала великі проблеми зі світлом. Його могло не бути кілька діб, а потім вмикали лише на декілька годин. Протягом цього часу дівчинці треба було робити всі уроки.

Окрім шкільної програми у Валерії були додаткові уроки, які також проходили онлайн. Дівчинка дуже сильно стомлювалась, у неї часто боліла голова та було мало часу на відпочинок.

"В комп'ютері щодня я проводила не менше 8-10 годин. Це важке навчання. Зважаючи на всі ці недоліки я зрозуміла, що офлайн режим є набагато кращим", – каже вона.

Валерія сумує за звичайною школою, хоче навчатись як раніше.

"На жаль, без укриття ми не зможемо це зробити. Я з нетерпінням чекаю, коли його збудують, бо хочу навчатись безпечно, без страху того, що в будь-який момент рашисти можуть влучити в мою школу, і ми з учнями не зможемо уникнути небезпеки, але з укриттям це стає можливо", – говорить Валерія.

Нагадаємо, щоб дати змогу 3 тисячам миколаївських дітей відновити очне навчання, ви можете підтримати збір коштів на укриття ліцею №55, який організувала "Українська правда" спільно з фондом savED.