Росія за час війни зруйнувала сотні шкіл по всій Україні. Найбільше дістається прифронтовим областям, зокрема Миколаївщині. Щоб убезпечити життя учнів та освітян, а також надати школам можливість повноцінно працювати офлайн, необхідні якісно облаштовані укриття.
У рамках кампанії "До школи знов" Українська правда спільно з Міжнародним благодійним фондом savED оголошує збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою для великого району міста.
Від початку повномасштабної війни ліцею пощастило залишитись майже неураженим. Утім, через відсутність бомбосховища діти змушені навчатися здебільшого у дистанційному форматі.
"Діти мріють повернутися до колись буденних радостей у режимі "наживо": дискусій про тореадорів із Васюківки на укрлітівських уроках, ігор у Kahoot! на математиці, обговорень свіжих ТікТоків у колі однокласників, за якими дуже скучили.
Через обмеженість бюджетних можливостей ліцею для забезпечення повноцінного доступу дітей до освіти не вистачає лише укриття", – наголошують у фонді.
Наша мета – відновити доступ до офлайн-навчання для не просто для 1176 учнів ліцею. За наявності безпечного укриття ліцей зможе у дві зміни забезпечити доступ до освіти для 3000 українських дітей, серед яких і ВПО.
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Додаткове посилання на збір:
Нині підвальне приміщення закладу освіти, яке може зберегти життя тисяч дітей та викладачів у разі чергового російського обстрілу, виглядає так:
|Так нині виглядає укриття у Миколаївському ліцеї №55. Фото: savED
|Фото: savED
Щоб облаштувати якісне укриття у Миколаївському ліцеї №55, необхідно 4 мільйони гривень. Ці кошти підуть на капітальний ремонт підвалу школи під бомбосховище, що відповідатиме вимогам Державної служби з надзвичайних ситуацій.
|Підвальне приміщення ліцею у Миколаєві потребує капітального ремонту. Фото: savED
Облаштовувати укриття будуть за принципом build back better, який полягає у тому, щоб створити принципово новий, комфортний і безпечний освітній простір, наголошують у savED.
|Укриття закладу освіти на Чернігівщині до та після ремонту за принципом build back better. Фото: savED
Ми закликаємо читачів долучитися до збору та допомогти створити безпечний простір для навчання учнів Миколаївського ліцею №55.
Посилання на банку:
https://send.monobank.ua/jar/9n5fV5yaRX
Номер картки банки:
5375 4112 0721 7238
Додаткове посилання на збір:
savED – міжнародний благодійний фонд, який відновлює доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни РФ проти України. Мета кампанії "До школи знов", яка реалізується зокрема за підтримки УП – облаштувати понад 15 укриттів у школах і дитячих садочках на Чернігівщині, Миколаївщині, Харківщині та Київщині.
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