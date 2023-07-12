Діти мають вчитися. Допоможи учням Миколаївського ліцею добудувати укриття

Росія за час війни зруйнувала сотні шкіл по всій Україні. Найбільше дістається прифронтовим областям, зокрема Миколаївщині. Щоб убезпечити життя учнів та освітян, а також надати школам можливість повноцінно працювати офлайн, необхідні якісно облаштовані укриття.

У рамках кампанії "До школи знов" Українська правда спільно з Міжнародним благодійним фондом savED оголошує збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою для великого району міста.

Від початку повномасштабної війни ліцею пощастило залишитись майже неураженим. Утім, через відсутність бомбосховища діти змушені навчатися здебільшого у дистанційному форматі.

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"Діти мріють повернутися до колись буденних радостей у режимі "наживо": дискусій про тореадорів із Васюківки на укрлітівських уроках, ігор у Kahoot! на математиці, обговорень свіжих ТікТоків у колі однокласників, за якими дуже скучили.

Через обмеженість бюджетних можливостей ліцею для забезпечення повноцінного доступу дітей до освіти не вистачає лише укриття", – наголошують у фонді.

Наша мета – відновити доступ до офлайн-навчання для не просто для 1176 учнів ліцею. За наявності безпечного укриття ліцей зможе у дві зміни забезпечити доступ до освіти для 3000 українських дітей, серед яких і ВПО.

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/9n5fV5yaRX Номер картки банки: Реклама: 5375 4112 0721 7238 Додаткове посилання на збір: https://pay.fondy.eu/s/6HgD

Нині підвальне приміщення закладу освіти, яке може зберегти життя тисяч дітей та викладачів у разі чергового російського обстрілу, виглядає так:

Так нині виглядає укриття у Миколаївському ліцеї №55. Фото: savED

Фото: savED

Щоб облаштувати якісне укриття у Миколаївському ліцеї №55, необхідно 4 мільйони гривень. Ці кошти підуть на капітальний ремонт підвалу школи під бомбосховище, що відповідатиме вимогам Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Підвальне приміщення ліцею у Миколаєві потребує капітального ремонту. Фото: savED

Облаштовувати укриття будуть за принципом build back better, який полягає у тому, щоб створити принципово новий, комфортний і безпечний освітній простір, наголошують у savED.

Укриття закладу освіти на Чернігівщині до та після ремонту за принципом build back better. Фото: savED

Ми закликаємо читачів долучитися до збору та допомогти створити безпечний простір для навчання учнів Миколаївського ліцею №55.

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/9n5fV5yaRX Номер картки банки: 5375 4112 0721 7238 Додаткове посилання на збір: https://pay.fondy.eu/s/6HgD

savED – міжнародний благодійний фонд, який відновлює доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни РФ проти України. Мета кампанії "До школи знов", яка реалізується зокрема за підтримки УП – облаштувати понад 15 укриттів у школах і дитячих садочках на Чернігівщині, Миколаївщині, Харківщині та Київщині.