Хакери вивели з ладу 2 найсучасніші телескопи у світі

Деякі з провідних астрономічних обсерваторій світу повідомили про кібератаки, які призвели до тимчасового припинення роботи.

Про це повідомляє Space.

У Національній науково-дослідній лабораторії оптично-інфрачервоної астрономії Національного наукового фонду (NOIRLab) зазначили, що хакерська атака сталася 1 серпня 2023 року. Інцидент змусив лабораторію тимчасово припинити роботу своїх телескопів Gemini North на Гаваях і Gemini South Telescope в Чилі.

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Інші, менші телескопи на Серро Тололо в Чилі також постраждали.

Фото: NOIRLab

"Наш персонал працює з експертами із кібербезпеки, щоб якнайшвидше відновити роботу всіх постраждалих телескопів і нашого веб-сайту, і ми задоволені прогресом, досягнутим на цей час", – йдеться у заяві NOIRLab.

Незрозуміло, якою саме була природа кібератак і звідки вони виникли.

У NOIRLab зазначають, що оскільки розслідування все ще триває, організація буде обережною з інформацією, яку надає про вторгнення.

Кібератаки на об’єкти NOIRLab сталися всього за кілька днів до того, як Національний центр контррозвідки та безпеки США (NCSC) випустив бюлетень, в якому інформував американські космічні компанії та дослідницькі організації про загрозу кібератак і шпигунства.

Іноземні шпигуни та хакери "усвідомлюють важливість комерційної космічної галузі для економіки та національної безпеки США, зокрема зростаючу залежність критичної інфраструктури від засобів космічного базування", йдеться у бюлетені.

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Це вже не перший випадок, коли астрономічні обсерваторії стають об’єктами кібератак.

У жовтні 2022 року хакери перервали роботу великого міліметрового/субміліметрового масиву Atacama (ALMA) у Чилі, і NASA роками зазнавало кібератак. У 2021 році агентство постраждало від всесвітнього злому SolarWinds, який керівництво NASA назвало "великим тривожним дзвінком" для кібербезпеки.