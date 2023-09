Алкоголь не робить людей навколо привабливішими – дослідження

Американські дослідники встановили, що алкогольне сп’яніння не впливає на визначення рівня привабливості людей навколо.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Професорка Стенфордського дослідницького центру профілактики Моллі Бодрінґ і професор Університету Піттсбурга Майкл Саєтт спростували існування ефекту "пивних окулярів" – посилення фізичного потягу під час алкогольного сп’яніння.

Під час експерименту вони запрошували до своєї лабораторії 18 пар друзів-чоловіків та попросили їх визначити рівень привабливості жінок і чоловіків на фото й відео.

"Змушуючи учасників повірити, що на фотографіях, які вони переглядають, були люди, з котрими вони могли б поспілкуватися в майбутньому, дослідницька група додала хороший елемент реалізму, якого не було в попередніх дослідженнях у цій галузі", – оцінила дослідження Ребекка Монк, професорка психології Університету Едж Хілл.

Під час одних таких зустрічей чоловіки випивали безалкогольні напої, під час інших – певну кількість горілки з журавлинним соком. Концентрація алкоголю у крові становила 0,08% – це дозволене обмеження для водіння в Англії, Уельсі та Північній Ірландії, а також у багатьох штатах США.

Уявлення учасників експерименту про привабливість людей на фото від алкоголю не змінювалося. Проте вчені зафіксували у них підвищення сміливості.

Так, піддослідні у стані сп'яніння в 1,71 раза частіше обирали найбільш привабливих людей для потенційної зустрічі.

Моллі Бодрінґ вважає, що це дослідження може розкрити корисну, але потенційно небезпечну природу алкоголю.

"Люди можуть отримати вигоду від визнання того, що цінні соціальні мотиви та наміри змінюються під час вживання алкоголю, що може бути привабливим у короткостроковій перспективі, але, можливо, шкідливим у довгостроковій", – зазначила професорка.

Нагадаємо, раніше ми писали про шкоду вживання алкоголю під час стресу.