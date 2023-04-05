Помірне вживання алкоголю шкодить здоров'ю людини - аналіз досліджень

Споживання алкоголю в будь-якій кількості шкідливо впливає на організм людини.

Чимало досліджень про те, що помірне вживання алкоголю корисне, виявилися неправдивими через хибну методологію, пише The New York Times з посиланням на звіт, опублікований в JAMA Network Open.

Понад 100 наукових досліджень, які проводилися протягом останніх 40 років, свідчать про те, що помірне вживання алкоголю позитивніше впливає на здоров’я людини, ніж його відсутність взагалі.

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Втім, під час аналізу цих досліджень, в багатьох із них виявили хибну методологію, що вплинуло на їхні результати.

Більшість з досліджень були спостережними, тобто вони могли виявити вплив алкоголю на організм людини, втім не доводили причинно-наслідкові зв’язки.

Також, вчені стверджують, що в старих дослідженнях не враховувалося що люди, які помірно вживають алкоголь, мають безліч інших здорових звичок, а люди, які не вживають взагалі, кинули алкоголь після проблем зі здоров’ям.

"Якщо ви порівнюєте нездорову групу з тими, хто продовжує пити, то нині, люди, які вживають алкоголь, виглядають здоровішими та мають нижчу смертність", – каже один із авторів звіту Тім Стоквелл.

У звіті зазначають, що ризик передчасної смерті значно зростає для жінок, якщо вони випивають 25 грамів алкоголю на день та для чоловіків, при вживанні 45 грамів алкоголю на день.

Після того, як науковці виправили помилки у методології досліджень, Тім Стоквелл сказав, що "передбачувана користь для здоров’я від вживання алкоголю різко зменшується і стає статистично незначущою".

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Також, на його думку, порівняння тих, хто вживає алкоголь помірно та тих, хто не п'є взагалі є помилковим і з багатьох інших причин.

Людей, які повністю утримуються від вживання алкоголю меншість. Ті, хто не вживає його з релігійних міркувань, найчастіше мають низькі прибутки та проблеми зі здоров’ям: хронічні захворювання, інвалідність.

Водночас, на думку вченого, люди, які вживають алкоголь помірно, здебільшого, багатші, частіше займаються спортом й слідкують за харчуванням.

"У них є багато речей, які захищають їхнє здоров’я, але не мають нічого спільного з їхнім вживанням алкоголю", – зазначив Стоквелл.

Звідки думка, що помірне вживання алкоголю корисне?

Вперше про це почали говорити у 1924 році, коли біолог Джон Гопкінс на ім’я Реймонд Перл опублікував графік, який показував, що люди, які помірно вживають алкоголь мають найнижчий рівень смертності.

Також, останніми десятиліттями існує думка про те, що вино, – особливо червоне – корисне для здоров’я.

Водночас, з роками гіпотеза про помірне споживання алкоголю піддавалася все більшій критиці.

Зокрема тому, що з'ясувалося, що алкогольні компанії брали участь у фінансуванні досліджень.

Нові дослідження виявили, що навіть помірне споживання алкоголю, включно з червоним вином, може сприяти розвитку раку грудей.

Також, помірне вживання алкоголю впливає на тиск і може призвести до серцевої аритмії.

Раніше ми повідомляли про те, що споживання алкоголю може пришвидшити розвиток Альцгеймера.