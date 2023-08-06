У Канаді виявили найдавніший вид медуз – його вік понад 500 млн років

У Скелястих горах Канади виявили найдавніші зразки медуз. Вчені припускають, що вони жили на планеті Земля 505 мільйонів років тому.

Про це повідомляє CNN.

Всього у скелі Берджес-Шейл дослідники виявили 182 скам'янілості. Вони належать до виду Burgessomedusa phasmiformis і демонструють ступінь еволюції цих істот.

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Оскільки тварини з м’яким тілом на 95% складають з води, добре збережені скам’янілості є цінною знахідкою. Довжина однієї медузи становить близько 20 см. Детальний опис їх дослідження опублікували у журналі Proceedings of the Royal Society B.

Медузи – це медузозої, тварини з тілом у формі парасольки та жалючими щупальцями. Разом із коралами та морськими анемонами вони належать до більшої групи кнідарій (Cnidaria).

Фото: Медуза (ліворуч) і Anomalocaris canadensis (праворуч), головний членистоногий хижак кембрійського періоду/Desmond Collins/Royal Ontario Museum

Представники групи можуть мати різні форми протягом життя – зокрема як поліп у формі вази. Тому медузозої починають з неї, а потім приймають форму медуз.

Знайдена кількість скам’янілостей Burgessomedusa phasmiformis на цьому місці показала, що велика плаваюча дзвоноподібна медуза виникла понад 500 мільйонів років тому.

"Хоча медузи та їхні родичі вважаються однією з найдавніших груп тварин, які еволюціонували, їх було надзвичайно важко визначити в літописі скам’янілостей кембрійського періоду. Це відкриття не залишає сумнівів у тому, що вони плавали в той час", – сказав співавтор дослідження Джо Мойсюк, докторант з екології та еволюційної біології в Університеті Торонто.

До того ж, раніше дослідникам було важче відстежити походження саме вільно плаваючих медуз – особин, які набули таку здатність за життя. І хоча зразків багато, відсортувати їх та вивчити не так просто.

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Чимало скам’янілостей вже знаходили у сланцях Берджеса. Також дослідникам траплялися детальні відбитки та контури м’яких тканин і внутрішньої анатомії рідкісних видів. Добре збереження зумовлене тим, що підводна лавина дрібного мулу та бруду швидко покрили велику групу тварин.

Наостанок, вивчення цих видів поступово ускладнює стародавній харчовий ланцюг і уявлення про хижаків.

Наразі Burgessomedusa phasmiformis виставлені в Королівському музеї Онтаріо.

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