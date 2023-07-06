Гігантські рубила: у Британії знайшли найбільші ручні сокири віком 300 тисяч років

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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6 липня 2023

У Великій Британії знайшли одні з найбільших доісторичних кам'яних знарядь праці віком 300 тисяч років.

Зокрема, археологи розкопали два величезних рубила (ручні сокири первісних людей), повідомляє The Guardian.

Доісторичні артефакти зберігались у глибоких відкладеннях льодовикового періоду, розташованих на схилі пагорба над долиною Медуей у графстві Кент.

Дослідження проводили археологи з Південно-Східної археологічної лабораторії Університетського коледжу Лондона (UCL), які описали свої висновки у журналі Internet Archaeology.

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 Фото: UCL

Науковці виявили 800 кам'яних артефактів віком понад 300 тисяч років, серед яких – два великі крем'яні ножі, описані як гігантські рубила.

Вважається, що цей тип інструментів могли використовувати для патрання тварин та нарізання м'яса.

Величезні ручні сокири мають характерну форму з довгим загостреним кінчиком і широкою основою.

Довжина сокир сягає майже 30 сантиметрів – це найбільші такі інструменти, знайдені у Британії.

 Фото: Internet Archaeology

"Ми називаємо інструменти "гігантами", якщо їхня довжина перевищує 22 см, і у нас є два знаряддя в цьому діапазоні розмірів. 

Найбільші, колосальні знаряддя 29,5 см завдовжки – одні з найдовших, будь-коли знайдених у Британії. Ці сокири настільки великі, що важко уявити, як їх можна було легко тримати і використовувати", – каже старший геоархеолог Інституту археології  UCL Летті Інгрі.

Науковиця припускає, що ці ручні сокири могли мати більш символічну функцію, використовуватись для демонстрації сили та майстерності.

Нагадаємо, раніше в Англії знайшли дерев’яний артефакт, який вважали знаряддям для штопання, але він виявився фалоімітатором.

А нещодавно на Волині знайшли митну печатку часів Київської Русі.

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