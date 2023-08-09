Чоловіки хочуть виконувати більше обов’язків по дому, однак бояться осуду суспільства – опитування

Більшість чоловіків в усьому світі хочуть долучитися до виконання домашніх обов’язків, але вкорінені соціальні очікування та відсутність підтримки відлякують їх від цього.

Про це свідчить звіт "Стан батьків у світі 2023", підготований неурядовою організацією США Equimundo, повідомляє The Guardian.

При підготовці звіту опитали майже 12 тис. чоловіків, жінок і гендеро-різноманітних людей у таких країнах, як Колумбія, Руанда, Південна Африка, Австралія, Ірландія, Китай і США.

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Від 70 до 90% чоловіків у 16 з 17 країн, громадяни яких брали участь в опитуванні, сказали, що відчувають таку ж відповідальність за догляд за домом, як і їхні партнерки. Понад 80% опитаних вважають, що хлопчиків потрібно вчити виконувати домашні справи та доглядати за дітьми.

Єдиним винятком стала Індія, де лише 25% чоловіків відчувають таку ж відповідальність, як і їхні партнерки, коли йдеться про роботу по догляду за будинком і дітьми.

"Наші результати показують те, про що ми вже підозрювали: чоловіки люблять і хочуть піклуватися, зокрема про дітей", – сказала Тавіші Гупта, директорка з досліджень ГО Equimundo.

Однак нерівна оплата праці та дискримінаційна державна політика призводять до того, що у деяких країнах жінки все ще виконують у 7 разів більше неоплачуваної роботи по догляду.

В усьому світі чоловіки витрачають лише 19% свого часу на неоплачувану домашню роботу, а жінки витрачають на це неї 55%.

Чоловіків, які бажають збільшити навантаження по дому, стримує упереджене ставлення суспільства, яке не готове бачити їх у ролі доглядальників.

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"У середньому зарплати чоловіків у всьому світі вищі, ніж у жінок.Тому багато родин вважають, що краще оплачувана робота чоловіка приносить більше у домогосподарство, ніж робота чоловіків по дому", – сказав Гері Баркер, генеральний директор Equimundo

Однією з ключових стратегій, рекомендованих у звіті, є рівна відпустка по догляду за дитиною для батька і матері.

"Ми не хочемо, щоб відпустка для жінок була скорочена, натомість ми хочемо, щоб відпустка для чоловіків була продовжена", – сказав Баркер.

85% опитаних батьків сказали, що оплачувана відпустка по догляду принесе користь їхнім партнеркам і дітям, однак багато хто з них повідомив про перешкоди на роботі та в суспільстві.

Серед опитаних батьків і матерів, які не скористалися всіма запропонованими їм відпустками по догляду за дитиною, 40% сказали, що це сталося через страх втратити роботу, 36% згадали про непідтримку керівників, а 18% хвилювалися через осуд друзів і родини.