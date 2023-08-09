Вчені виявили нову екосистему, що ховається під морським дном Землі

Під морським дном Тихого океану міжнародна група дослідників виявила докази існування життя.

Про це повідомляє Science alert.

Акванавти на борту судна з Інституту океану Шмідта за допомогою підводного робота перевернули плити вулканічної кори в океані. Вони відкрили нову екосистему, приховану під іншою, що стало новим доказом того, що життя існує в неймовірних місцях.

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Дослідники використали дистанційно керований транспортний засіб під назвою SuBastian, щоб очистити квадрат океанського дна на Східно-Тихоокеанському піднесенні біля Центральної Америки, глибиною приблизно 2,5 тис. метрів.

Вулканоктопус біля мідій і трубочників. Фото: ROV SuBastian/Океанський інститут Шмідта/CC BY-NC-SA

Потім команда приклеїла сітчасту коробку на спустошеному місці.

Через кілька днів коробку забрали і виявили, що територію заселили нові тварини.

"На суші ми давно знаємо про тварин, що живуть у підземних порожнинах, а в океані – про тварин, що живуть у піску та мулі, але вперше вчені шукали тварин під гідротермальними джерелами", – каже виконавчий директор інституту Джіотіка Вірмані.

Вугор плаває біля вежі з трубочників. Фото: ROV SuBastian/Океанський інститут Шмідта/CC BY-NC-SA

В 1970-х роках вчені виявили гідротермальні джерела, які виливають гарячі, багаті мінералами рідини в глибокий океан. Попри темряву цих глибин, там вирувало життя.

Однак за останні 46 років досліджень ніхто ніколи не намагався зазирнути під гарячі джерела океану.

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Знищення раковини морського дна виявило барвисту екосистему черв’яків, равликів і бактерій, які беруть енергію не з сонця, а з мінералів.

Трубочники зустрічаються поблизу гідротермальних джерел

"Це відкриття значно розширило наше розуміння життя тварин у глибоководних гідротермальних джерелах. Тварини, що живуть над і під поверхнею, процвітають разом в унісон, залежно від рідини знизу та кисню в морській воді зверху", – каже еколог Моніка Брайт з Віденського університету.

Найзахоплюючими тваринами вчені вважають трубочників, які подорожують під морським дном крізь вулканічні рідини, щоб колонізувати нові середовища існування.

Експеримент із сітчастою коробкою

Результати знахідок будуть опубліковані в найближчі місяці, але якщо те, що говорять дослідники, правда, тоді майбутні глибоководні розкопки можуть серйозно порушити цю нещодавно віднайдену екосистему.

"Відкриття, зроблені під час кожної експедиції Інституту океану Шмідта, підкреслюють необхідність повного дослідження нашого океану, щоб ми знали, що існує в морських глибинах. Це відкриття свідчить про те, скільки всього нам ще належить відкрити про наш океан і наскільки важливо захищати те, чого ми ще не знаємо або не розуміємо", – каже Венді Шмідт, президент і співзасновник Інституту океану Шмідта.