Крах течій Атлантичного океану може статися у 2060-му році. Якими будуть наслідки

Поміж вчених з’явився похмурий кліматичний розрахунок щодо краху течій Атлантичного океану. Науковці вважають, це може статися вже у середині цього століття, що спричинить чималі погодні зміни у різних регіонах планети, пише ScienceDaily.

Важливі океанські течії перерозподіляють тепло, холод та опади між тропіками та північними частинами Атлантики. Але вони можуть перестати працювати вже у 2060 році.

Це відбудеться за умови, якщо поточний рівень викидів парникових газів не зменшиться. Про це йдеться у розрахунках вчених Копенгагенського університету – і вони суперечать останньому звіту Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (ІРСС).

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Нове дослідження провели у співпраці вчені з Інституту Нільса Бора та Департаменту математичних наук університету в Копенгагені. Вони дійшли висновку, що після зникнення течій на Європу очікує холодніше майбутнє.

Щоб отримати такі результати, вчені використали сучасні статитистичні інструменти та дані про температуру океану за останні 150 років.

Таким чином вдалося з’ясувати, що океанська течія, відома як термогалінна циркуляція або Атлантична меридіональна обертальна циркуляція (АМОС) впаде з 95 % вірогідністю між 2025 і 2095 роком.

Найімовірніший сценарій – через 34 роки, у 2057 році. Це спричинить потепління в тропіках і посилення штормів у регіоні Північної Атлантики.

"Зникнення течії може мати дуже серйозні наслідки для клімату Землі, наприклад, змінивши спосіб розподілу тепла та опадів у всьому світі. Хоча похолодання в Європі може здатися менш серйозним, оскільки земна куля в цілому стає теплішою, а хвилі спеки виникають частіше. Це зникнення сприятиме посиленню потепління в тропіках, де підвищення температури вже спричинило складні умови життя", – каже професор Пітер Дітлевсен з Інституту Нільса Бора.

Він також зазначив, що цей результат підкреслює необхідність скорочення глобальнихвикидів парникових газів.

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Нові розрахунки опублікувані в науковому журналі Nature Communications. Вони базуються на ранніх попереджувальних сигналах, які видають океанські течії.

Раніше лунали попередження про них, але лише зараз вчені змогли передбачити ймовірну дату колапсу термогалінної циркуляції.