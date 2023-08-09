В Австралії виявили новий вид акул із схожими на людські зубами

Вчені з Австралії виявили новий вид акул з химерними, зі схожими на людські корінними зубами, якими тварини чавлять здобич.

Про це повідомляє Live Science.

Новий вид, названий розмальованою рогатою акулою (Heterodontus marshallae), є частиною ряду Heterodontiformes, який класифікуються за унікальною формою тіла та невеликими ріжками, які стирчать над очима.

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"Цей ряд акул нагадує скам’янілості давно вимерлих акул через подібну морфологію, зокрема шипи. Але тепер ми знаємо, що вони не тісно пов’язані", – каже Хелен О’Ніл, рибна біологиня Австралійської національної колекції риб (ANFC).

Зображення: CSIRO

Згідно з дослідженням, опублікованим 12 липня в журналі Diversity, нещодавно описаний вид зустрічається лише у водах північно-західної Австралії, приблизно на глибині від 125 до 229 метрів під поверхнею.

Акули мають кілька рядів зубів і надзвичайно велику щелепу відносно черепа, що дозволяє їм перекушувати молюсків та ракоподібних.

Саме ця група акул еволюціонувала, щоб мати можливість розчавити важку здобич, використовуючи свої корінні зуби.

Верхня та нижня щелепи H. marshallae. Зображення: ANFC

У листопаді 2022 року дослідники у морському парку Гаскойн у Західній Австралії зловили дорослого самця H. marshallae, довжина якого була приблизно 53 сантиметри. Порівняно з іншими австралійськими роговими акулами цей вид має характерний смугастий малюнок, що робить його схожим на зеброву акулу.

Однак зеброві акули (H. zebra) зустрічаються у мілководді й зазвичай мешкають поблизу Індонезії чи Японії. H. marshallae віддає перевагу глибшим океанам, що оточують узбережжя Австралії.

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До експедиції 2022 року дослідники вивчили 6 зразків і оболонку яйця того, що пізніше буде ідентифіковано як H. marshallae, з музейних колекцій по всій Австралії. Вони щойно класифікували новий вид, коли натрапили на живого самця.

Дослідники востаннє описували вид акул із загону Heterodontiformes у 2005 році, і вчені скептично налаштовані щодо того, що вони знайдуть більше цих підводних хижаків.