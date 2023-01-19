Через зміну клімату більш ніж половина видів рифових акул і скатів можуть зникнути

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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19 січня 2023

Коралові рифи, в яких мешкає щонайменше чверть усіх морських тварин і рослин, перебувають під серйозною загрозою через різноманітні природні фактори.

Це стало відомо після публікації нового дослідження університетів Саймона Фрейзера та Джеймса Кука, пише Hindustan Times.

Впливає на процес зникнення надмірний вилов риби, забруднення навколишнього середовища та зміна клімату.

Автори дослідження виявили, що 59% видів акул і скатів перебувають під загрозою зникнення.

 Фото: Photocreo/Depositphotos

Ці риби відіграють важливу роль у коралових рифах, які, зі слів учасниці дослідження Саманта Шерман, не можуть бути заповнені іншими видами.

За результатами дослідження, 99% світових коралових рифів не зможуть відновитися. 

З дослідження стало відомо, що найбільша загроза акулам є в Західній Атлантиці та деяких частинах Індійського океану, тоді як ризик для скатів є у водах Південно-Східної Азії та Індійському океані також.

Нагадуємо, дев’ятирічна Моллі Семпсон знайшла величезний зуб акули на Калверт-Біч у штаті Меріленд.


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