NASA оприлюднило знімки можливого місця аварії російської станції "Луна-25"

Національне управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) оприлюднило зображення ймовірного місця аварії російської міжпланетної станції "Луна-25".

Космічний корабель NASA зафіксував новий кратер на Місяці. На думку фахівців, він може бути саме тим місцем, де "Луна-25" зіштовхнулась із природним супутником Землі.

Як йдеться у повідомленні, останнє зображення цієї точки на Місяці було зроблене у червні 2022 року.

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"Оскільки цей новий кратер знаходиться близько до передбачуваної точки зіткнення Луни 25, команда LRO (LRO – місячний орбітальний розвідник NASA – ред.) робить висновок, що він, швидше за все, походить від цієї місії, а не від природного удару", – повідомляють у NASA.

Фото: NASA

Новоутворений кратер має діаметр близько 10 метрів і розташований приблизно за 400 кілометрів від передбачуваної точки посадки "Луни-25".

Фото: NASA

Нагадаємо, "Луна-25" – перша за майже 50 років російська міжпланетна станція, запущена на Місяць. Вона мала приземлитися на південну полярну область природного супутника Землі 21 серпня.

Проте 20 серпня стало відомо про зіткнення "Луни-25" із Місяцем, що спричинило її знищення.

Нагадаємо, У NASA прогнозують, що люди будуть жити на Місяці вже у цьому десятилітті.