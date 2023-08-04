У небі над Києвом зазнімкували супермісяць. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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4 серпня 2023

У небі над Києвом 3 серпня фотограф Андрій Якобчук зазнімкував унікальне астрономічне явище – супермісяць. 

"Сьогодні в небі неймовірний місяць", – описав побачене чоловік. 

У коментарі "УП. Життя" фотограф розповів, що давно мріяв зазнімкувати Місяць, але вполювати його вдалося вперше. 

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"3 серпня Місяць був близько й не було хмар. Він мене дуже вразив, тому я вийшов вночі й "вистрілив" прямо в нього", – розповів фотограф. 

Супермісяць над Києвом 3 серпня. Усі фото: Андрій Якобчук

"Сподобались гілки дерев на фоні чарівного місячного сяйва", – розповів Андрій в коментарі "УП. Життя" 

Упродовж року в чотири різні періоди в небі можна спостерігати супермісяць, повідомляють в Aljazeera. 

У ці моменти найбільший земний супутник виглядає на 14% більшим та на 30% яскравішим ніж зазвичай. 

У 2023 році два з цих періодів припадають на серпень.

Перший супермісяць у цьому році відбувся 2-3 липня, коли Місяць наблизився до Землі на 362 тисячі км. 

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У перший день серпня під час другого супермісяця супутник підійшов на 357,5 тисячі км до нашої планети. 

Наступні явища очікуються наприкінці місяця – 30-31 серпня, а також 28-29 вересня. 

Раніше ми повідомляли, що астрофотографи відзняли зелену комету в різних частинах світу, коли та пролітала над Землею. 

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