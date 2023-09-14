Світлові явища у небі перед землетрусами: вчені намагаються розгадати таємницю спалахів

Вчені намагаються розгадати таємницю дивного світлового явища, яке можна спостерігати перед землетрусами.

Йдеться про так звані вогні землетрусу, які вдалося зафіксували на відео перед нещодавнім землетрусом у Марокко, повідомляє CNN.

Дані про явище відомі з часів стародавньої Греції.

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"Ці спалахи яскравого світла різних кольорів давно спантеличили вчених, і досі немає єдиної думки щодо їхньої причини, але вони безумовно реальні", – сказав Джон Дерр, геофізик на пенсії, який раніше працював у Геологічній службі США.

Він є співавтором кількох наукових робіт про вогні землетрусів, або EQL.

"Побачити EQL можна у залежності від темряви та інших сприятливих факторів", – пояснив він.

За словами вченого, нещодавнє відео з Марокко, оприлюднене в інтернеті, схоже на вогні землетрусу, зафіксовані камерами безпеки під час землетрусу в Піско, Перу у 2007 році.

Хуан Антоніо Ліра Качо, професор фізики Національного університету Майор де Сан-Маркос та Папського католицького університету Перу, який досліджував це явище, сказав, що відео з мобільного телефону та широке використання камер безпеки спростили вивчення вогнів землетрусів.

"Сорок років тому це було неможливо. Якби ви їх побачили, ніхто б вам не повірив", – сказав він.

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Що відомо про вогні землетрусу

Вогні землетрусу приймають різні форми.

Іноді вогні можуть виглядати схожими на звичайні блискавки, або на сяючу смугу в атмосфері, подібну до полярного сяйва.

Іноді вони нагадують кулі, які світяться та ширяться у повітрі. Вони також можуть виглядати як невелике полум’я, що мерехтить або повзає вздовж або біля землі, або як більші полум’я, що вириваються із землі. На відео, знятому в Китаї незадовго до землетрусу в Сичуані 2008 року, видно сяючі хмари, що пливуть у небі.

Аби краще зрозуміти вогні землетрусів, Дерр і його колеги зібрали інформацію про 65 американських і європейських землетрусів, пов’язаних із достовірними повідомленнями про вогні землетрусів.

Дослідники виявили, що близько 80% вивчених випадків EQL спостерігалися під час землетрусів з магнітудою понад 5,0.

У більшості випадків це явище спостерігалося незадовго до або під час сейсмічної події, і його було видно на відстані 600 кілометрів від епіцентру землетрусу.

Можливі причини вогнів землетрусу

Фрідеманн Фройнд, співробітник Дерра, ад’юнкт-професор в Університеті Сан-Хосе та колишній дослідник NASA висунув одну теорію для вогнів землетрусів.

Фройнд пояснив, що коли певні дефекти або домішки в кристалах гірських порід піддаються механічній напрузі – наприклад, під час сильного землетрусу – вони миттєво розпадаються на частини та виробляють електрику.

За його словами, камінь – це ізолятор, який при механічному навантаженні стає напівпровідником.

"Це схоже на вмикання батареї, генерування електричних зарядів, які можуть витікати з напружених скель у ненапружені скелі та крізь них. Заряди рухаються швидко, приблизно до 200 метрів за секунду", – пояснив він у статті для The Conversation у 2014 році.

Згідно з іншою теорією вогні землетрусів викликає статична електрика, що виникає внаслідок руйнування гірських порід.

Наразі серед сейсмологів немає єдиної думки щодо механізму, який викликає явище, і вчені все ще намагаються розкрити таємниці цих спалахів.

Фройнд сподівається, що одного разу стане можливим використовувати землетрусні вогні або електричний заряд, який викликає їх, у поєднанні з іншими факторами, щоб допомогти прогнозувати наближення сильного землетрусу.